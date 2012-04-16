80 درصد صادرات غیرنفتی خراسان رضوی کالای صنعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: درطول سال گذشته در حالی افزایش 35 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی از گمرکات استان را شاهد بودیم که بیش از 80 درصد آن به کالاهای صنعتی ومعدنی اختصاص داشت.

علی صفرزاده گفت: براساس گزارش گمرکات استان، در سال گذشته مجموع صادرات غیرنفتی صورت گرفته ازمبادی خروجی استان 2.3 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 1.9 میلیارد دلاراست که به 90 کشور در اقصی نقاط جهان صادر شده است.

ایجاد صنایع معدنی در خراسان رضوی توجیه اقتصادی دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به معادن غنی و تنوع مواد معدنی موجود، فضای مناسبی برای ایجاد صنایع معدنی دراستان فراهم شده و سرمایه گذاری دراین زمینه دارای توجیه اقتصادی است.

علی صفرزاده از 248 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در صنایع معدنی استان درطول سال گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون 18.2 درصد سرمایه گذاری صنعتی استان به صنایع معدنی اختصاص دارد.

طرح خصوصی سازی معادن خراسان رضوی در دست تهیه است

رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی از در دست تهیه بودن دو طرح درباره چگونگی خصوصی سازی معادن و ایجاد بنیاد توسعه اقتصادی کشور خبر داد.

حسن هادیان از تشکیل هفت کمیته در این کمیسیون خبر داد و گفت: در سال جدید اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری سرلوحه کار قرار داشته و در این راستا آماده کردن دو پیشنهاد درباره چگونگی خصوصی سازی معادن و ایجاد بنیاد توسعه اقتصادی کشور از جمله مواردی است که بدنبال تهیه و ارایه آن به اتاق ایران هستیم.

خراسان رضوی پایلوت ایجاد پنجره واحد تسهیل در صدور مجوزهای معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن کشور با اشاره به پیش بینی ایجاد پنجره واحد تسهیل دراموراستعلام از دستگاه های مرتبط به بخش معدن در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: با توجه به ظرفیت های معدنی موجود، خراسان رضوی باید پایلوت ایجاد پنجره برای تسهیل در صدور مجوزهای معدنی باشد.

وجیه اله جعفری در نشستی با کمیسیون تخصصی معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان با تاکید به واگذاری امورغیر حاکمیتی به استانها گفت: به دنبال تفویض اختیارامور به استانها و سازمان نظام مهندسی معدن هستیم.