به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سامر مرادیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: راهاندازی کتابخانه تخصصی با موضوعات قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضروری است.
وی بیان داشت: اقدامات اولیه این کار با رایزنی اداره کل کتابخانه های عمومی استان انجام شده است.
مرادیان با بیان اینکه با راه انداری این کتابخانه امکان دسترسی به کتابهای قرآن و عترت برای دانشجویان آساتر می شود، اظهار داشت: در تهیه و تامین کتابها و نرمافزارهای آموزشی و تحقیقاتی این کتابخانه از نظرات دانشجویان، اساتید و صاحبنظران قرآن و عترت استفاده میشود.
وی برگزاری مسابقات قرآنی بین دانشجویان این دانشگاه را از برنامه های سال جاری این معاونت عنوان کرد و گفت: سال گذشته جشنواره قرآن و عترت در این دانشگاه برگزار شد که مورد استقبال بی سابقه دانشجویان قرار گرفت.
مرادیان یادآور شد: سال گذشته سه دانشجوی این دانشگاه در مسابقات ملی قرآن و عترت حائز رتبه های برتر شدند.
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