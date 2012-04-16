اهمیت اطلاع رسانی در جلوگیری از تخریب محیط زیست قم

محمد علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت حفاظت از زمین و محیط زیست و منابع طبیعی بیان کرد: زمین در میان تمامی کائنات و منظومه‌ها و اجرام آسمانی بی‌نظیر بوده و نماد قدرت الهی بعد از خلقت انسان است.



وی گفت: خداوند در قرآن، صفاتی چون پناهگاه، آسایشگاه و بستر، برای زمین آورده شده است و آن‌ها را برای انسان، نعمت‌های بزرگ به شمار آورده است.



وی ادامه داد: دوم اردیبهشت ماه، به عنوان روز زمین پاک نمادی است تا ما به عنوان صاحبان این خانه به حفظ و پاکیزگی آن عنایت ویژه داشته باشیم.



مدیر کل حفاظت از محیط زیست قم بیان کرد: با توجه به عدم اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مناسب در امر حفاظت از محیط زیست با مسائل متعددی در خصوص صدمات و تخریب به طبیعت و محیط زیست مواجهه هستیم.



وی گفت: بی‌تردید نقش مراکز علمی، آموزشی، دینی، مذهبی، فرهنگی و رسانه‌های ارتباط جمعی به خصوص رسانه ملی در گسترش، توسعه و تنویر افکار عمومی به منظور ارتقاء دانش زیست محیطی در سطوح مختلف اجتماعی در ایجاد و حفظ محیطی پاک و سالم، بسیار موثر و حائز اهمیت است.



وی ادامه داد: در این میان خانواده‌ها و مدارس می‌توانند نقش بنیادین خود را در این مقوله به نحو مناسبی ایفا کنند.



رکنی گفت: اگر آموزش‌های زیست محیطی از دوران کودکی با تعالیم دینی، اسلامی و مذهبی مانوس شود به طور یقین برافکار، رفتار و کردار انسانی در مواجهه با محیط زیست پیرامونی، تاثیرات خود را آشکار خواهد ساخت.