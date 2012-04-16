به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رزاقی قبل از ظهر دوشنبه در دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی که در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار داشت: برای پیشگیری از اعتیاد باید اعتقادات، ایمان و باور مردم را بالا ببریم تا به نکته حرام بودن مصرف مواد مخدر توجه کنند.



وی با اشاره به اینکه مصرف مواد مخدر حرام است، اضافه کرد: حرکت های علمی، برخورد ها، تشویق و تهدیدها برای جلوگیری از اعتیاد درست و صحیح است.

وی با تاکید بر اینکه قوه دین، اعتقاد، باور و ایمان مردم باید بالا رود، اضافه کرد: وای به حال روزی که مردم حرام و حلال را متوجه نشوند.



وی گفت: زمانی که اعلام کرده ایم که اعتیاد و مشروبات حرام است آمریکا 14 هزار صفحه برای رد عدم مصرف مشروبات الکی نوشت.



وی ادامه داد: یک مقدار روش و حرکت های علمی را باید با رویکرد حوزه علمیه نیز سنجید و موارد مورد نیاز را ضمیمه آن کرد.



وی با بیان اینکه یکی از ضعف های ما این است که از مهم ترین متون دینی خود کم اطلاع هستیم واین مشکل ما است، اضافه کرد: اولین نکته ای که در قرآن مسلمان ها آماده است عدم اسراف در جامعه است که به آن توجه ای صورت نمی گیرد و اسراف به معنی خارج شدن از حد است.



وی در خصوص مصرف سیگار در جامعه افزود: امروزه برخی از جوانان دود سیگار را همانند لاستیک خودروهای سنگین از دهان خود خارج می کند، نمی دانم به دنبال چه چیزی هستند.



وی با انتقاد از اینکه امروزه کتاب های روایی و طب اسلامی جمع آوری شده است، افزود: ما طلبه ها بیشتر به جنبه های معنوی و اخروی دین پرداختیم و به دیگر زوایای آن توجه نکرده ایم.



وی با اشاره به اینکه دین ما به زنده بودن و حیات انسان ها توجه زیادی ندارد، گفت: دین ما به مسئله حیات وزندگی با نگرش دیگری می نگرد.