15 میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی پیش از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به رشد و توسعه جهانی در زمینه دنیای دیجیتال و رایانه، به هوشمند سازی مدارس در ایران اشاره کرد و آن را امری اجتناب ناپذیر خواند.

پایین محلی در خصوص شاخص قبولی دانش آموزان در کنکور گفت: با تلاش معلمان و برنامه ریزی های انجام شده در سه سال اخیر استان گلستان توانست از رتبه 23 در قبولی کنکور به رتبه 8 ارتقای یابد و 42 طرح دانش آموزان گلستانی در جشنواره خوارزمی پذیرفته شود.

وی خواستار تعامل دستگاه های اجرایی استان در رفع مشکلات موجود آموزش و پرورش شد و افزود: بطور طبیعی با تعامل بین دستگاهی می توانیم استانی نمونه از هر جهت داشته باشیم.

جواد قناعت استاندار گلستان نیز ابراز امیدواری کرد: در سال جدید با انگیزه و اراده بیشتری برای خدمتگزاری به مردم شریف وارد عرصه شوند.

وی در ادامه به نقش موثر فرهنگیان در توسعه فرهنگ و اخلاق جامعه اشاره کرد و گفت: زیربنای توسعه و گسترش در حوزه های مختلف ، منوط به رشد فرهنگ و اخلاق است.

قناعت اظهار داشت: فرهنگیان و معلمان، محور این توسعه هستند لذا لازم است جهت ارج نهادن به جایگاه وزین معلم ، هفته معلم بسیار باشکوه برگزار شود.