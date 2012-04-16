به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی ساعت 9 و 30 دقیقه امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به اتهامات سه نفر آغاز شد. در این جلسه آخرین دفاعیات «ب-ب» معاون مه آفرید خسروی، «ک» مدیر بانک صادرات اهواز، "ع-م" مدیر بانک ملی شعبه کیش اخذ شد. خانم "الف" یکی دیگر از متهمان نیز به دادگاه منتقل شده اما به اتهامات وی در این جلسه رسیدگی نشد.

در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ قاضی سراج با اعلام اینکه در جلسه گذشته دادستان تهران چندین بار خواستار وقت برای صحبت شد اما به علت کمبود وقت این امر محقق نشد، افزوذ: در این جلسه نماینده دادستان توضیحات خود را در ابتدای جلسه اعلام کند.

متهمان مستحق سنگین ترین مجازات ها

سپس فراهانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و سخنان خود را با ترجمه آیاتی از قرآن کریم درباره کتمان حقیقت آغاز کرد.

وی با اعلام اینکه فقر ریشه اغلب جرایم است، گفت: فساد مالی مولد فقر است. متهمان این پرونده عامل به وجود آمدن جرم هستند و جرم آنها بسیار سنگین است. لذا متهمان مستحق سنگین ترین مجازات ها هستند.

نماینده دادستان تهران در خصوص ادعای متهمان مبنی بر اینکه نیت سوء نداشته اند نیز اظهار داشت: در این زمینه دو عامل وجود دارد نخست عدم شفافیت در ثبت و نگهداری حساب های مالی گروه امیر منصور آریا است. دومین موضوع مصرف وجوه تسهیلات در موارد غیر تولید از سوی اعضای این گروه می باشد. دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات در دفاتر گروه ثبت نشده است. پولها به حساب مه آفرید و شرکت امیر منصور آریا ریخته می شد.

فراهانی ادامه داد: گردش مالی مجموعه مه آفرید سه هزار و 368 میلیارد ریال بوده است. اگر این افراد یک شبکه سازمان یافته بودند مه آفرید نخ تسبیح بود. آنها با این نخ تسبیح شبکه مافیا تشکیل دادند. شبکه ای که برخی از مدیران بانک، برخی نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضائی- امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی در آن وارد شده اند.

رشوه نگرفتم ، پاداش بود

رئیس دادگاه سپس اتهام " س. ک " – مدیر سابق بانک صادرات اهواز شعبه گروه ملی را به او تفهیم کرد و از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد.

متهم نیز با حضور در جایگاه گفت: فکر می کردم برای حل مشکلات کمک می کنم. در این پرونده طرف حساب من آقای «ر» بود نه مه آفرید خسروی. پولی که به من دادند پاداش بود . پاداشی که هر ساله به مدیران پرداخت می شد و مدعی بودند این به دلیل رشد کارشان است و بحث رشوه نیز مطرح نبود.

متهم ادامه داد: بلیط ها را «ر» برایم می گرفت و من برای امضا به تهران می آمدم. ضمن اینکه مه آفرید دو میلیارد و 350 میلیون تومان به من داده بود که برای امور خیریه بود و آن را طی چند چک گرفتم.

در ادامه قاضی به متهم گفت: چرا در هر جلسه 50 میلیون تومان از پولها را کم می کنید که متهم در این باره گفت: قبول دارم پول را گرفتم. از بانک صادرات اهواز تا مدیران در تهران از تخلفات باخبر بودند و می توانم این را با دلیل ثابت کنم.

«ک» افزود: در خصوص اعتبار سنجی نیز این کار توسط سازمان اعتبار سنجی و کارشناسان انجام شده بود و شعبه دخالتی در این باره نداشت.

قاضی سراج با اشاره به اینکه 103 سند تسهیلات ثبت نشده است از متهم خواست در این باره توضیح دهد که متهم مدعی شد: بیش از 30 بار از شعبه بازدید شد اما این موضوع را نفهمیدند. حتی برخی شماره ها نیز خالی بود. من هیچ سندی را جعل نکرده ام. اگر می خواستم این کار را انجام دهم به قاچاق مواد، اسلحه و انسان روی می آوردم.

متهم در ادامه درباره اتهام پرداخت رشوه نیز گفت: من به کسی رشوه نداده ام و تنها 30 میلیون تومان به «ر» دادم که او نیز کاری برایم انجام نداد.

رئیس دادگاه پس از این اظهارات، گفت: پول های داده شده به آقای «ر» به عنوان حق السکوت پرداخت شده بود.

مدیر بانک صادرات اهواز در ادامه دفاعیات خود گفت: مدیران بانک می دانستند آنها قصد تنزیل دارند. مه آفرید نیز موضوع را به مدیران اطلاع داده بود.

موکلم مفسد نیست

وکیل متهم نیز در دفاع از او گفت: موکلم مفسد نیست و هیچگاه در کار شبکه‌ای شرکت نمی‌کرد.اقدامات موکلم مشمول ماده یک نیست و مفسد نیست. بحث فساد فقط در جنبه معنوی و قانونی جرم برای موکلم است.

وی ادامه داد: درخصوص شبکه ای بودن با توجه به ارتباط مه آفرید فکر می کنم باید بقیه پرونده و متهمان حضور داشته باشند.

فقط دستور مدیران را اجرا می کردم

در ادامه قاضی اتهامات "س. م" – رئیس بانک ملی کیش را به او تفهیم کرد که متهم در آخرین دفاع خود گفت: 17 سال سابقه کار بانکی دارم و 7 ماه در زندان مانندحجره طلبگی زندگی کردم. خدا را شکر که فرصتی دوباره دست داد تا متولد شدم. من رده 5 بانک بودم. موضوع فساد از خاوری شروع می شد و به من می رسید. دیسکانت این پرونده 2 هزار و 850 میلیارد تومان بوده است که یک ششم آن در شعبه من انجام شد. آقای الف مدیرم در منطقه آزاد بود که وی دستور می داد این اقدامات را انجام دهم. متاسفانه در موسسه ای کار می کردم که رئیس آن خاوری بود. او طی الارض کرد و من مفسد فی الارض شدم.

متهم خطاب به مدیر عامل بانک ملی گفت: آقای خاوری اگر پا روی خون شهدا گذاشتید و رفتید خواهی آمد و جواب می دهی در قیامت نیز جواب پشت پایی که به من و ملت زدی را خواهی داد.

وی افزود: من تمام کارها را با دستور کتبی آقای الف انجام می دادم. مثلث خاوری، آقای الف و مه آفرید روی من فشار می آوردند و تهران درصد تنزیل ها را مشخص می کرد ما صبح مدارک را ارسال می کردیم آقای الف بلافاصله تشکیل جلسه می داد . اکنون با رفتن خاوری می فهمم چرا جلسات سریع برگزار می شد . آقای الف مدعی بود خاوری دستور داده است که این موارد زود انجام شود. من باید به کی می گفتم. تمام افراد زیر نظر مدیر عامل بودند.

مدیر بانک ملی شعبه کیش، تاکید کرد: خانم " م" می گفت این موارد صوری است گفتیم انجام نمی دهیم آقای الف به خانم "م" زنگ زد و اصرار کرد باید انجام شود. می دانم که نظارت کافی روی ال سی ها نبود..

در ادامه قاضی سراج گفت چطور 3 هزار تریلی یک روزه از یزد به مقصد اهواز بارگیری می شوند؟ متهم گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم که قاضی اعلام شد 9 میلیارد تومان پرداخت کردند و فاکتور جعلی گرفته اند.

متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: در کیش بسیار کار می کردم اما به خاطر این موضوع و اعتماد به زیر دستانم زیاد کنترل و نظارت نداشتم. اگر محکوم شوم به خاطر اهمالم بوده است. آقای الف کلی از سوی خاوری تشویق شده او باید الان جای من محاکمه می شد. به الف گفتم اگر بازدید از فولاد دارید ما بیاییم اما من را همراه خود نبردند. سیستم نظارت بانک ملی خاموش بوده و این امر تقصیر من نیست.

وی در خصوص تامین منابع نیز گفت: منابع را خودشان تامین می کردند و مشتریان نیز خودشان به من معرفی می کردند. چرا باید جوابگوی کاری باشم که شاید 10 درصد در آن مقصر بوده ام. آقای قاضی کارشناس بفرستید تا کار من را بررسی کند. آقای الف همه کارها را انجام می داد.

متهم ردیف سوم در مورد دیدارش با مه آفرید نیز اظهار داشت: من اولین بار مه آفرید را در دادگاه دیدم. وقتی هیچ ارتباطی با این گروه نداشتم چطور کار شبکه ای بوده است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: هنگامی که می دانستید فشار وجود دارد استعفا می دادید و نباید بگویید که پاسخگوی کار خاوری هستید. هر کس پاسخگوی کار خودش است و مدیر عامل نیز پاسخگوی کار خود خواهد بود. شما در حدود 10 مورد تخلف انجام داده اید. برای پرداخت وام ازدواج کلی مدرک می خواهید اما چطور بدون مدارک کامل میلیاردی وام دادید؟

مدیر بانک ملی شعبه کیش در پاسخ به قاضی گفت: قبل از انجام معامله الی سی گشایش نشده است همه پرونده ها بعد از مصوبه انجام می شد. همه کارمزدها گرفته شده است شاید با تاخیر اما کارمزدها نیز داده شد. از دادگاه انتظار حق خودم را دارم اگر کسی از همکارانم مرتکب خطایی در این پرونده شده است باید پای میز محاکمه بیایند.

رشوه نبود کار خیر بود

وکیل" س.م" نیز در دفاع از موکلش گفت: موکلم مشمول بند یک اخلال در نظم اقتصادی نمی شود و در این پرونده تنها 7 میلیون تومان پول برای اقدامات خیریه از گروه آریا دریافت کرده است. موکلم بدون داشتن قدرت تمیز قانونی و غیر قانونی در حالی که اطاعت ما فوق کرده است مفسد شناخته شده است. طبق قانون خدمات کشوری باید دستورات را اجرا می کرد موکلم همانند دیگر بانکهای ملی منطقه آزاد طبق مقررات انجام وظیفه می کرده است.

با توجه به قوانین و ترس از بازخواست برای اجرا نکردن اوامر مافوق این کارها را انجام داده است. متهم تنها مجری مصوبات بود. اقداماتش نیز بدون سوء نیت و بر اساس احترام به مافوق انجام شده است که اقداماتش تخلفات اداری محسوب شده نه فساد، این اقدامات مشمول ماده یک قانون اخلالگران اقتصادی نیست.

وکیل مدافع مدیر بانک ملی شعبه کیش در مورد اتهام رشوه اظهار داشت: اتهام رشوه درباره موکلم هرگز صادق نیست چرا که هیچ وجهی را برای کارهای انجام شده دریافت نکرده است.تنها یک چک به عنوان قرض الحسنه دریافت کرده که هفت میلیون آن را کار خیر انجام داده است.

وی افزود: متهم ماهی چهار میلیون تومان حقوق می گرفته پس چطور باید 7 میلیون رشوه دریافت کرده باشد. از دادگاه درخواست کارشناسی دوباره دارم.

شرط قاضی برای تبرئه متهم

قاضی سراج نیز در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص مفسد نبودن مدیر بانک ملی شعبه کیش، گفت: اگر سه هزارتریلی آهن را در یک روز بتوانید بارگیری و از اهواز به یزد حمل کنید متهم را از اتهام مفسد بودن تبرئه می کنم. این کار غیر ممکن و کاملا صوری بودن آن مشخص است.

15 مواجهه حضور در سه روز

در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی " ب - ب" متهم ردیف دوم تفهیم اتهام شد و در آخرین دفاع از خود گفت: اتهام افساد را قبول ندارم. تا کنون 15 مواجهه حضوری با سایر متهمان داشتم و از بابت آن تشکر می کنم زیرا نقشم در این پرونده مشخص شد. من در شرکتهای مه آفرید هرگاه در جایی هیات مدیره کمبود داشت چون کار ثبت شرکتها را انجام می دادم خودم عضو هیات مدیره می شدم. از اواخر سال 89 تا دستگیری نیز در گروه ملی فولاد بودم اما فعالیتی نداشتم.

وی در ادامه دفاعیاتش مدعی شد فقط به خاطر اعتماد به مه آفرید 8 قرارداد سفید را امضا کردم. 28 اسفند سال گذشته آقای "ر" را در زندان دیدم که او گفت فکر نمی کردم برای تو مشکلی پیش بیاید. چون من اسناد را امضا نمی کنم. پیش از این، آقای "م" مدیرعامل سابق فولاد فام اسپادنا در این رابطه بسیار حرف زد و مه آفرید نیز گفته بود که من را مامور خرید فولاد خام کرده است که این موضوع صحت ندارد. آقای "م" نیز در مواجهه حضوری گفته است که من نقشی نداشتم. همین مواجهه های حضوری بهترین دفاع من است که نشان می دهد من نقشی در دیسکانت ها نداشتم.

متهم ردیف دوم افزود: من تنها مدارک ثبت شده را به آقای "س - خ" دادم و مدارک دیسکانت را در اختیار وی قرار ندادم. هیچ آموزشی نیز به دیگران ندادم و آموزشها توسط خانم الف انجام شد. فعالیت من تنها در معاونت حقوقی و باشگاه داماش بود. 19 ملکی که گفته می شود به نام من است وکالتی بوده و هیچگاه به نام من ثبت نشد. من خودم چند ملک داشتم که 400 میلیون بود و الان به یک میلیارد و 200 میلیون رسیده که 400 میلیون آن وام مه آفرید بود که بر سر آن مه آفرید دارایی هایم را مصادره کرد.

چشم راست مه آفرید با اشاره به اینکه 15 میلیارد از املاک اقوامم را به عنوان وثیقه برای این مجموعه گذاشته ام، گفت: اگر می دانستم که اقدامات این گروه نامشروع است اسناد املاک را به عنوان وثیقه قرار نمی دادم. تمام املاک خریداری شده مشخص است و من هیچگاه تحصیل مال نامشروع نداشته ام.

وی با اعلام اینکه از مکان اختفاء پول ها خبری نداشته است، در دفاع از خود گفت: در بحث جعل بسیاری می گفتند ما از موضوع خبر نداشتیم که در مواجهه حضوری بسیاری از قضایا روشن شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا آقای "الف. ت "را که 21 ساله و بدون دیپلم و تخصص بود را مدیر مجموعه کردید که وی در پاسخ گفت آقای الف 19 ساله بود اما دارای تخصص های بسیاری بود و خیلی حرفه ای عمل می کرد

مه آفرید از یک استاد هم وارد تر بود

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف دوم نیز پس حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: جلسه قبل در مورد 16 شرکت زیز مجموع گروه آریا توضیحاتی را دادم که در رسانه ها منتشر نشد. در این هنگام قاضی سراج از خبرنگاران خواست که به گفته های ریاحی گوش دهند..

وکیل مدافع متهم ادامه داد: به علت فعالیت های اقتصادی اتهام دو موکلم افساد فی الارض شده است. «ب.ب» نیز هم دوش مه آفرید متهم شده است و نماینده دادستان نیز با القابی مثل ژنرال او را هم ردیف مه آفرید قرار داده است.

ریاحی مدعی شد که روزی چند ساعت پرونده را مطالعه می کند که قاضی از او خواست تنها به دفاع از موکلش بپردازد. می گویم رسانه ها با شما پس از دادگاه مصاحبه کنند.

وکیل سه متهم این پرونده در پاسخ به این سخانان قاضی گفت: نماینده دادستان به رسانه ها مدارک بدهند کافی است.

وی مه افرید را از برخی اساتید دانشگاه حرفه ای تر معرفی کرد و افزود: باید ببینیم اخلال صورت گرفته و این امر سازمان یافته بوده یا هدف آنها انجام کار اقتصادی بوده است. برای مثال آقای«ش» لوله سازی اهواز را خرید که مدعی شدند قیمت آن بین 20 تا 70 میلیارد تومان بوده است. خرید این کارخانه را نخست به مه آفرید پیشنهاد کرده بودند که نپذیرفت. شرکت را به «ش» فروختند که او نیز پولش را از بانک گرفت و با تبدیل کردن به ارز از کشور گریخت.

ریاحی ادامه داد: حال پولی که مه آفرید گرفته است برای خرید دفتر در خارج کشور بوده است. او قصد داشت در برزیل دام پرورش دهد و به کشور وارد کند. این کمک به اقتصاد است.

وکیل سه متهم اصلی پرونده گفت:کار آنها اخلالگری نبوده و برای تامین نیازهای داخلی کشور تلاش می کردند. اگر پولی از کشور خارج شده است برای خرید دفتر بوده است تا نیازها از خارج تامین شود. به عنوان مثال برای کارخانه" ام دی اف" قرار بود چوب ها از کشور روسیه وارد شود.

وکیل سه نفر از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ با بیان اینکه بانک ها در این پرونده به سودهای میلیاردی رسیده اند گفت: مدیران را رها کرده ایم و رده های پایین تر و دو رئیس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می کنیم.

"ب- ب" 39 ساله است و سال 89 پرونده وکالت گرفته است. سادگی اش باعث شد در جلسه قبل کلماتی را بگوید که نماینده دادستان از آنها سوء استفاده کرد. در آن موقع گفت چشم راست مه آفریدم که منظورش این بوده است که امین مه آفرید برای املاک بوده است.

ریاحی در خصوص ال سی های باز شده نیز گفت: 8 ال سی به صورت سفید امضا همراه تعهد نامه و سفته در مرحله آخر از موکلم گرفته شده است. او مدعی شده است که ال سی ها را به اعتماد مه آفرید امضا کرده است که این امر قانونی است.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیاتش افزود: این مجموعه مربوط به بخش خصوصی است و با توجه به اینکه این گروه شرکت های زیادی داشته است به صورت خانوادگی اداره می شد. موکل من نیز برای اینکه کارها روی زمین نماند اسناد را امضا می کرد.

وی به حبس 7 ماهه موکلش در سلول انفرادی اشاره کرد و گفت: 7 ماه انفرادی تعادل روحی افراد را به هم می ریزد. قاضی نیز در پاسخ گفت: می خواستید متهم در کنار متهمان مواد مخدر نگهداری شود؟

وی تاکید کرد: اضرار به غیر و شکایت متضرر در پرونده جعل لازم است که در این پرونده موجود نیست. مجازات جعل عادی هم زندان یا جریمه است. موکلم در دریافت و پرداخت رشوه نیز هیچ نقشی نداشته است.

در ادامه قاضی در پاسخ به ریاحی گفت: متهم در این پرونده اتهام رشوه ندارد و بانک ملی ۱۱ تریلیون ریال طلبکار است قرار نبوده کسی در این پرونده شکایت کند.

وی در مورد پولشویی نیز گفت: ببینید سودهای بانک ها در این پرونده چقدر است. سودهای 530 میلیارد تومانی، 280 میلیونی در پرونده دیده می شود. دیوان محاسبات کشور گفته است مدیران بانک ها در این مجرا ذینفع هستند. مدیران را رها کرده ایم و رده های پایین تر و دو رئیس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می کنیم. این در حالیست که مسئولان مرکز تشخیص پولشویی نیز نگفتند پولشویی صورت گرفته است. پولشویی که دم از آن زده می شود یک روز هم حبس ندارد. پول ها در اختیار مه آفرید بوده و هیچ پولی در اختیار متهم ردیف دوم نبوده است.

ریاحی ادامه داد: درخواست می کنم تا از مرکز پولشویی استعلام گرفته شود که از سوی متهمان پولشویی رخ داده است یا خیر؟ بانک ملی 60 هزار میلیارد تومان دارایی دارد که کارشناسان می گویند این رقم فساد مالی آنقدرها که می گویند روی اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست. در این دادگاه زندگی 5 مسلمان مطرح است پس باید احتیاط کرد.

وکیل مدافع متهمان گفت: در کیفر خواست براساس گزارش دیوان محاسبات متهمان گروه 6و 1 باید عوض شوند. بانک مرکزی نظارت کافی نداشته است. در این گزارش آمده است هرچند منشاء تخلف بانک ملی، سامان و صادرات است اما این باعث نمی شود نقش این دو بانک در نظر گرفته نشود.

وی در پایان افزود:جامعه منتظر است تا سرنوشت این پرونده روشن شود. در خواست کرده ایم تا اموال مه آفرید فروخته شود تا بدهی بانکها داده شود. «ب.ب» جوان است و آنطور که تلاش کردیم نشان دادیم که او در مورد جرایم اصلی همانند ال سی هاو رشوه بی گناه است. درخواست حکم برائت متهم را دارم. ضمن اینکه با توجه به سن کم متهم و عمدی نبودن اقداماتش درخواست ارفاق قانونی را دارم.

قاضی سراج سپس ختم رسیدگی به این جلسه را صادر کرد و ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه ای دیگر موکول کرد.





