ثبت نام 117 هزار گلستانی در نهضت ملی حفظ قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی پیش از ظهر دوشنبه رد حاشیه شورای آموزش و پرورش استان افزود: در مرحله اجرایی آن در گام اول تعداد 100 هزار جلد جزء 30 قرآن کریم ، به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار داد.

وی اظهار داشت: همچنین در زمینه ساماندهی نیروی انسانی، فضا و ساماندهی مسائل مالی در سطح کشور از شرایط مناسبی برخوردار است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان یادآور شد: مجوز جذب و بکارگیری نیروی انسانی در سال91-90 در قسمت های مختلف آموزش و پرورش استان گرفته شده ، لذا تعدادی بکارگرفته شده و تعداد زیادی در حال بکارگیری هستند.

وی گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان با بیش از 22 هزار فرهنگی شاغل و حدود 300 هزار دانش آموز در حال تحصیل ، در زمینه های فرهنگی و فرهنگ سازی از قبیل اجرای زنگ های نمادین ، الگوهای مصرف و حضور در مناسبتهای مختلف با سایر دستگاه های اجرایی استان تعامل بسیار خوب و نزدیکی داشته است.