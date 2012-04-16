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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

پایین محلی عنوان کرد:

ثبت نام 117 هزار گلستانی در نهضت ملی حفظ قرآن کریم

ثبت نام 117 هزار گلستانی در نهضت ملی حفظ قرآن کریم

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص نهضت ملی حفظ قرآن کریم، آموزش و پرورش استان توانست با ثبت نام بیش از 117 هزار نفر رتبه سوم کشور را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی پیش از ظهر دوشنبه رد حاشیه شورای آموزش و پرورش استان افزود: در مرحله اجرایی آن در گام اول تعداد 100 هزار جلد جزء 30 قرآن کریم ، به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار داد.

وی اظهار داشت: همچنین در زمینه ساماندهی نیروی انسانی، فضا و ساماندهی مسائل مالی در سطح کشور از شرایط مناسبی برخوردار است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان یادآور شد: مجوز جذب و بکارگیری نیروی انسانی در سال91-90 در قسمت های مختلف آموزش و پرورش استان گرفته شده ، لذا تعدادی بکارگرفته شده و تعداد زیادی در حال بکارگیری هستند.

وی گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان با بیش از 22 هزار فرهنگی شاغل و حدود 300 هزار دانش آموز در حال تحصیل ، در زمینه های فرهنگی و فرهنگ سازی از قبیل اجرای زنگ های نمادین ، الگوهای مصرف و حضور در مناسبتهای مختلف با سایر دستگاه های اجرایی استان تعامل بسیار خوب و نزدیکی داشته است.
کد مطلب 1578300

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