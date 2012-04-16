برنامه مسابقات جودوی قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات طی روزهای هشتم تا دهم اردیبهشت‌ماه 1391 در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان ساعت 8:25 روز دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه راهی استانبول شده و پس از 14 ساعت توقف در فرودگاه این شهر، راهی تاشکند خواهد شد.

این تیم ساعت 6:50 روز پنجم اردیبهشت‌ماه وارد محل برگزاری مسابقات شده و عصر همان روز اولین تمرین خود را برگزار می‌کند. چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه نیز یک جلسه تمرین در دستور کار فنی تیم ملی جودو قرار دارد. طبق برنامه پنجشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه ثبت نام تیم‌ها از ساعت 10 صبح تا 17 انجام می‌شود، ساعت 18 همان روز جلسه هماهنگی داوران، ساعت 19 جلسه قرعه کشی و ساعت 20 اجلاس سالیانه اتحادیه آسیا در هتل ازبکستان برگزار می‌شود.

جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه در آغاز این دوره از مسابقات، مبارزات اوزان 60-، 66- و 73- کلیوگرم مردان و 63-، 70-، 78- و 78+ کیلوگرم بانوان برگزار می‌شود که محمد جوانی، وحید بنا، علی معلومات، سمیه حیدری و سحر چغلوند نمایندگان کشورمان هستند که به دیدار رقبای خود می‌روند.

رقابت‌های اوزان 81-، 90-، 100- و 100+ کیلوگرم مردان و 48-، 52- و 57- کیلوگرم بانوان نیز روز شنبه نهم اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد که امیر قاسمی‌نژاد، محتبی نیک بین یا محمد جمالی، جواد محجوب و محمد رضا رودکی در بخش مردان و اکرم خانی در بخش بانوان به روی تاتامی می‌روند.

یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه رقابت‌های تیمی برگزار می‌شود و تیم ایران سه شنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه به تهران باز می‌گردد. مسابقات از ساعت 9 صبح آغاز می‌شود و دیدارهای فینال و رده بندی نیز از ساعت 17 برگزار می‌شود.