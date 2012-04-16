سوگواره یاس نبوی در طرقبه شاندیز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید قبل از ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری سوگواره یاس نبوی در محل فرمانداری شهرستان اظهار داشت: در این مراسم توجه به بانوان بسیار حائز اهمیت است و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که سبب بهره گیری بیشتر از سیره و روش حضرت زهرا(س) بعنوان الگوی زنان جهان در این ایام باشد.

در ادامه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طرقبه شاندیز تصریح کرد: هدف از برگزاری سوگواره یاس نبوی در جوار امامزادگان سید یاسر و سید ناصر علیهما السلام در راستای تبدیل این اماکن متبرکه به قطب‌های فرهنگی است که مورد تأکید بسیار مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام محمد احمدزاده حضرت زهرا(س) را "منشور بصیرت" در دفاع از ولایت قلمداد کرد و بر لزوم گرامیداشت ایام سوگواری این بزرگوار در جامعه صحه گذاشت.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه مردم طرقبه شاندیز از دوستداران و ارادتمندان به اهل بیت (ع) هستند و همواره در برگزاری این مراسم اهتمام خاصی داشته اند امید است با برگزاری این گونه مراسمات بیش از پیش بتوانیم سیره و روش ائمه اطهار (س) را در وجود خود و در زندگی روزمره افزایش دهیم.

گفتنی است، مقرر شد نیروی انتظامی و راهور شهرستان برای تأمین امنیت و تسهیل ترافیک در روز برگزاری مراسم به نحو مطلوب انجام وظیفه کند.

شایان ذکر است، مقرر شد سپاه شهرستان نسبت به برپایی ایستگاه صلواتی در محل امام زادگان اقدامات لازم را انجام دهد و بسته های فرهنگی جهت توزیع در بین شرکت کنندگان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شود.