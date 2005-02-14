سفراروپايي برانكو براي بررسي عملكرد لژيونرهاي ايراني شاغل دراروپا

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكودراين سفرقصد دارد تا ازنزديك برعملكرد لژيونرهاي ايراني حاضردربوندس ليگا وكالچو نظارت كرده تا بتواند با ارزيابي بيشتري اردوي بعدي را برگزارنمايد.

مهدي مهدوي كيا، فريدون زندي، وحيد هاشميان ومحرم نويد كيا لژيونرهاي ايراني حاضردربوندس ليگا به همراه رحمان رضايي تنها نماينده فوتبال ايران درليگ سري A ايتاليا هستند كه برانكو ازنزديك برعملكرد آنها نظارت خواهد كرد.

همچنين قراراست براساس دستورالعمل فدراسيون فوتبال مبني برلغو مصاحبه هاي تلفني برانكو وي روزدوشنبه هفته آينده پاسخگوي سوالات خبرنگاران درمورد مسايل مختلف تيم ملي باشد. قراراست زمان ديدارهاي برانكوبا نمايندگان رسانه هاي گروهي بصورت هفتگي تعيين شود تا خبرنگاران سوالات خود را درخصوص تيم ملي وبرنامه هاي آن به شكل مناسب تري داشته باشند.