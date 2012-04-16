دانشگاه های علوم پزشکی تهران طب ایرانی را احیا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز در مراسم افتتاح پروژه های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب افزود: من به تازگی متوجه رقابت بین دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی شدم و از همین جا اعلام می کنم که این دو دانشگاه بدون وارد شدن به نزاع باید با هم رقابت شدیدی داشته باشند تا بتوانند در میان 100 دانشگاه برتر در دنیا مطرح شوند.

وی یادآور شد: ایران مرجع پزشکی دنیا بوده است و باید سعی کنیم دوباره به آن مرجعیت باز گردیم. طب دنیا مدیون ابوعلی سینا است و رقابت این دو دانشگاه می تواند طب ایرانی را احیا کند. ما نیز در دولت سعی می کنیم امکانات مساوی برای این دو دانشگاه در زمینه طب ایرانی فراهم کنیم.

رحیمی با اشاره به شایعه ای برای وی در خصوص دچار شدن به عارضه قلبی گفت: به دروغ نوشتند من دچار عارضه قلبی شده ام البته هنوز هم برخی رسانه ها دروغ می نویسند. من تنها به طبیبان سنتی و هم به طبیبان مدرن مراجعه کردم و در نهایت طبیبان سنتی گفتند که هیچ گرفتگی عروق وجود ندارد این موضوع نشان می دهد که طب سنتی و مدرن باید با هم کار کنند و همدیگر را نفی نکنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت طب ایرانی می تواند به جایگاه اصلی خود بازگردد و ما می توانیم به اندازه درآمدی که از نفت داریم از داروهای گیاهی و طب ایرانی درآمد داشته باشیم.

وی همچنین از قرار گرفتن مالکیت و اداره بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت: این موضوع جایزه ای است که ما برای دانشگاه در نظر گرفته ایم و این بیمارستان بر اساس مصوبه دولت هم از نظر مالکیت و هم از نظر اداره به دانشگاه تعلق دارد.