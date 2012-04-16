مریم معماری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت شروع فعالیتهای هیئت ووشوی استان اصفهان در سال جاری و برنامه‌ریزی‌های درازمدت این هیئت اظهار داشت: البته جنبه قهرمانی ووشو در کنار جنبه همگانی این رشته ورزشی دور از نظر هیئت ووشوی استان اصفهان نیست .

وی اشاره‌ای به رقابت‌های المپیاد ورزش ایرانیان در شهریورماه سال جاری کرد و بیان داشت: به احتمال زیاد تفاهم‌نامه‌ای بین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیئت ووشوی این استان برای رسیدگی به امور المپیاد ورزش ایران و حضور ووشو کاران اصفهانی در این رقابت‌ها بسته می‌شود که البته این تفاهم‌نامه با تفاهم‌نامه کلی و هر ساله هیئت ووشو با اداره کل تفاوت دارد .

نائب رئیس هیئت ووشوی استان اصفهان اظهار داشت: هیئت ووشوی استان اصفهان برنامه‌های متنوعی از جمله شرکت ووشوکاران اصفهانی را در رقابت‌های لیگ ووشو (انتخابی تیم ملی) و رقابت‌های قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) مد نظر قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم را نیز انجام داده است .

وی تاکید کرد: در ابتدای تیرماه سال جاری برگزاری رقابت‌های ووشوی انتخابی تیم ملی ویژه رده‌های سنی پایه توسط هیئت ووشوی استان اصفهان انجام می‌شود.