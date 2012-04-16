مریم معماری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت شروع فعالیتهای هیئت ووشوی استان اصفهان در سال جاری و برنامهریزیهای درازمدت این هیئت اظهار داشت: البته جنبه قهرمانی ووشو در کنار جنبه همگانی این رشته ورزشی دور از نظر هیئت ووشوی استان اصفهان نیست.
وی اشارهای به رقابتهای المپیاد ورزش ایرانیان در شهریورماه سال جاری کرد و بیان داشت: به احتمال زیاد تفاهمنامهای بین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیئت ووشوی این استان برای رسیدگی به امور المپیاد ورزش ایران و حضور ووشو کاران اصفهانی در این رقابتها بسته میشود که البته این تفاهمنامه با تفاهمنامه کلی و هر ساله هیئت ووشو با اداره کل تفاوت دارد.
نائب رئیس هیئت ووشوی استان اصفهان اظهار داشت: هیئت ووشوی استان اصفهان برنامههای متنوعی از جمله شرکت ووشوکاران اصفهانی را در رقابتهای لیگ ووشو (انتخابی تیم ملی) و رقابتهای قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) مد نظر قرار داده و برای آن برنامهریزیهای لازم را نیز انجام داده است.
وی تاکید کرد: در ابتدای تیرماه سال جاری برگزاری رقابتهای ووشوی انتخابی تیم ملی ویژه ردههای سنی پایه توسط هیئت ووشوی استان اصفهان انجام میشود.
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