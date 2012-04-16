39 کشتی گیر در اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان شرکت می کنند

سید مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت افزود: اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان از یکم اردیبهشت ماه در نوشهر آغاز و به مدت 15 روز در ادامه خواهد داشت.

وی سطح برگزاری مسابقات انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان که هفته گذشته در مشهد برگزار شد، راضی کننده خواند و یادآور شد: برای برگزاری مسابقات انتخابی به بیشتر کشتی گیران مدعی مجوز حضور داده شد تا هیچکس پشت خط نماند.

سرمربی مازندرانی تیم کشتی آزاد نوجوانان اضافه کرد: مسابقه انتخابی در رده سنی نوجوانان بهترین روش برای گزینش کشتی گیران بود تا شناخت خوبی از نفرات در تیم ملی به دست آید.

محمدی افزود: روند آمادگی برخی کشتی گیران حاضر در این مسابقات انتخابی راضی کننده نبود، به دلیل برگزاری مسابقات در اوایل فروردین ماه و پس از تعطیلات نوروز متاسفانه این نفرات تمرینات را رها کرده و نتوانستند در حد انتظار ظاهر شوند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان با اشاره به اینکه در صورت موافقت مدیریت تیم های ملی دو مسابقه تدارکاتی جام کودک در ایران و جام پیروزی ترکیه برای تیم ملی پیشنهاد داده شد، افزود: هدف کادر فنی در کنار کسب نتایج خوب در رقابتهای جهانی و آسیایی ساختن کشتی گیران خوب و مدعی برای حضور رده ای سنی جوانان و در نهایت بزرگسالان است.

تیم کشتی آزاد نوجوانان خود را برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان و جهانی آذربایجان آماده می کند.