  1. ورزش
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

سرمربی الغرافه قطر:

الغرافه مقابل پرسپولیس از پیش بازنده نیست/ اشتباه نکنیم با دست پر بر می‌گردیم

الغرافه مقابل پرسپولیس از پیش بازنده نیست/ اشتباه نکنیم با دست پر بر می‌گردیم

سرمربی تیم فوتبال الغرافه قطر با اشاره به اینکه حضور تماشاگران در ورزشگاه یکی از شیرینی‌های فوتبال است، گفت: پرسپولیس از امتیازهای خوبی در این دیدار برخوردار است اما این به معنای از پیش برنده بودن این تیم و از قبل بازنده بودن ما نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، "پائولو سیلاس"، سرمربی تیم الغرافه قطر در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از استقبال گسترده و بی نظیر شما خبرنگاران تشکر می‌کنم.

این مربی برزیلی به دوره همکاری خود با یک بازیکن ایرانی در تیم العربی اشاره کرد و او را یک بازیکن حرفه‌ای خواند. وی در عین حال گفت: با آنچه که از بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده‌ام متوجه شدم از استعداد و نبوغ بالایی برخوردارند.

وی حضور تماشاگران را یکی از شیرینی‌های فوتبال خواند و ادامه داد: پرسپولیس از سه بازی گذشته هفت امتیاز گرفته که نکته مثبتی برای صعود این تیم به عنوان تیم نخست گروه D به مرحله بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا محسوب می‌شود.

سیلاس افزود: پرسپولیسی‌ها در بازی فردا از امتیاز تماشاگران و بازی در زمین خودی هم استفاده می‌کنند اما این حرف به آن معنی نیست که پرسپولیس از پیش برنده بوده و یا الغرافه شانس پیروزی در این دیدار را نداشته باشد.

سرمربی تیم الغرافه اضافه کرد: بعد از بازی با پرسپولیس در دور رفت شانس الشباب و الهلال برای صعود به عنوان تیم دوم بیشتر شد اما ما تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا از فرصت بازی‌های دور برگشت نتایج خوبی را برای صعود به مرحله بعد کسب کنیم.

وی اضافه کرد: بازیکن مصدوم و محرومی نداریم و با تمام نفرات در این دیدار به میدان می‌رویم.

سیلاس در خصوص عملکرد ضعیف تاردلی و سایر مهاجمان تیم الغرافه در بازی رفت مقابل پرسپولیس، گفت: تمریناتی اختصاصی برای مهاجمان داشته‌ایم و آنها را برای این بازی آماده کردیم. همه شاهد بودند در بازی رفت خط دفاع ما چند اشتباه بچگانه داشت و در نهایت نتیجه بازی را به حریف واگذار کردیم. اگر در این بازی اشتباه نکنیم با دست پر تهران را ترک خواهیم کرد.

کد مطلب 1578327

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