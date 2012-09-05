  1. ورزش
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

گلبارنژاد: ترجیح دادم در مسابقات تایم تریل شرکت نکنم

گلبارنژاد: ترجیح دادم در مسابقات تایم تریل شرکت نکنم

عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران در بازی های پارالمپیک گفت: به دلیل اینکه تایم تریل رشته اصلی ام نبود، ترجیح دادم در این ماده شرکت نکنم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، بهمن گلبارنژاد که قرار بود امروز چهارشنبه در رقابت‌های دوچرخه‌سواری در ماده تایم تریل مسابقه بدهد، با تشخیص مربیانش از حضور در این رقابت ها انصراف داد. وی در این مورد گفت: تایم تریل رشته اصلی من نبود و تمرین زیادی هم در این ماده نداشتم.

عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران خاطرنشان کرد: رقابت های تایم تریل جاده دوچرخه مخصوص خودش را می خواهد که من اصلا این دوچرخه را در اختیار ندارم. با این حال اسمم برای شرکت در این مسابقات رد شده بود اما ترجیح دادم شرکت نکنم.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

کد مطلب 1578330

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