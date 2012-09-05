به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات وزنه برداری پارالمپیک 2012 لندن از ساعت 16 امروز چهارشنبه با رقابت وزنه برداران در دسته 100 کیلوگرم پیگیری شد. در این رقابت که در سالن اکسل شهر لندن برگزار شد، علی صادق‌زاده به نمایندگی از کشورمان به روی صحنه رفت.

علی صادق‌زاده در رقابت با دیگر وزنه برداران دسته 100 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری پارالمپیک لندن وزنه 235 کیلوگرمی را مهار کرد و عنوان سوم و مدال برنز را به خود اختصاص داد. صادق‌زاده در نخستین حرکت خود وزنه 231 کیلوگرمی را مهار کرد، سپس موفق به مهار وزنه 235 کیلوگرمی شد اما در مهار وزنه 245 کیلوگرمی ناکام ماند و به مدال برنز پارالمپیک لندن بسنده کرد.

در این وزن "محمد الدیب" از مصر با مهار وزنه 249 کیلوگرمی، ضمن ارتقای رکود جهان و پارالمپیک قهرمان شد و به مدال طلا رسید و "کی دونگ" از چین با مهار وزنه 242 کیلوگرمی به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدال علی صادق‌زاده چهاردهمین مدال کاروان ورزش ایران در بازی‏های پارالمپیک لندن و سومین مدال برنز کاروان کشورمان محسوب می‌شود. کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال‌های زیر دست پیدا کرده است:

مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک)، محسن کائیدی (پرتاب وزنه)، روح الله رستمی (وزنه برداری) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر)، علی صادق‌زاده (وزنه برداری) و جواد حردانی (پرتاب وزنه)

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.