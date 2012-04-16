به گزارش خبرنگار مهر، موید حسن در نشست خبری پیش از دیدار تیم الغرافه قطر برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: الغرافه تیمی باتجربه است و برای نخستین بار نیست که در آزادی بازی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ورزشگاه آزادی یکی از بزرگ‌ترین ورزشگاه‌های آسیا و یکی از ترسناک‌ترین آنهاست اما تیم ما با آمادگی کامل برای رسیدن به اهدافش در این دیدار به میدان می‌رود.

مهاجم تیم فوتبال الغرافه ادامه داد: سیلاس، سرمربی تیم نکات مورد نظر در خصوص دیدار مقابل پرسپولیس را به ما ارائه کرده است و خود را کاملا برای موفقیت در این دیدار آماده کرده‎‌ایم.

موید حسن در پایان گفت: در تیم الغرافه عنصر تجربه بیش از جوانی است و انشاءالله بتوانیم از این مزیت برای موفقیت در دیدار مقابل پرسپولیس استفاده کنیم.