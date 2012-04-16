  1. ورزش
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

مهاجم الغرافه قطر:

آزادی یکی از ترسناک‌ترین ورزشگاه‌های آسیاست/ برای موفقیت بازی می‌کنیم

آزادی یکی از ترسناک‌ترین ورزشگاه‌های آسیاست/ برای موفقیت بازی می‌کنیم

مهاجم تیم فوتبال الغرافه قطر با اشاره به اینکه عنصر تجربه بیش از عنصر جوانی در این تیم قطری دیده می‌شود، ورزشگاه آزادی را یکی از بزرگ‌ترین و ترسناک‌ترین ورزشگاه‌های آسیا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، موید حسن در نشست خبری پیش از دیدار تیم الغرافه قطر برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: الغرافه تیمی باتجربه است و برای نخستین بار نیست که در آزادی بازی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ورزشگاه آزادی یکی از بزرگ‌ترین ورزشگاه‌های آسیا و یکی از ترسناک‌ترین آنهاست اما تیم ما با آمادگی کامل برای رسیدن به اهدافش در این دیدار به میدان می‌رود.

مهاجم تیم فوتبال الغرافه ادامه داد: سیلاس، سرمربی تیم نکات مورد نظر در خصوص دیدار مقابل پرسپولیس را به ما ارائه کرده است و خود را کاملا برای موفقیت در این دیدار آماده کرده‎‌ایم.

موید حسن در پایان گفت: در تیم الغرافه عنصر تجربه بیش از جوانی است و انشاءالله بتوانیم از این مزیت برای موفقیت در دیدار مقابل پرسپولیس استفاده کنیم.

کد مطلب 1578337

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