صرافان بازار ارز و سکه را ملتهب کردند/ سروکله دلالان دوباره پیدا شد!

خبرنگار مهر از مرکز ارز فروشان تهران (میدان فردوسی) گزارش داد: در آستانه توزیع بیش از 4 میلیون قطعه سکه پیش فروشی که از فردا در بانکها به متقاضیان تحویل داده می شود، بازار در سکوت معناداری به سر می برد و فعالان بازار ارز و سکه عنوان می کنند به دلیل ایجاد جو روانی ناشی از کاهش یا افزایش یک باره قیمتهای انواع سکه و ارز بازار دچار تلاطم دوباره ای شده است.

با این حال مشاهده تابلوی بسیاری از صرافی ها نشان می دهد که به دلیل قرار گرفتن در آستانه ورود اولین سری از سکه های پیش فروش شده، قیمت انواع سکه و ارزهای معتبر از تابلو صرافی ها به صورت کامل خارج شده و خرید و فروش چندانی تا زمان ورود سکه های جدید و مشخص شدن قیمتها صورت نمی گیرد.

همچنین برخی از صرافی ها نیز صرفا قیمتهای خرید و برخی دیگر نیز فروش برخی از انواع سکه را درج کرده اند اما به صورت کلی به دلیل بروز نوسان در ارزهای معتبر، قیمت دلار در تابلوها قید نشده است.

یک فروشنده بازار آزاد ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، قیمت خرید هر دلار آزاد را امروز دوشنبه 1750 تومان و قیمت فروش آن را 1770 تومان اعلام کرد. به گفته وی، صبح امروز دلار 1650 تومان بوده که تا عصر امروز 120 تومان افزایش یافته و احتمال دارد تا پایان وقت امروز افزایش دیگری را نیز به ثبت برساند.

با این حال، قیمت خرید دلار در محدود تابلوهایی از صرافی ها 1750 تومان قید شده است اما در بیشتر تابلوها هیچ قیمتی برای خرید و فروش وجود ندارد.

همچنین برخی از صرافی ها صرفا اقدام به درج قیمت فروش انواع سکه کرده اند اما خبری از خرید یا فروش سکه طرح جدید نیست.

در تابلوی فروش صرافی ها قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم برای فروش 710 هزار تومان، نیم سکه 365 هزار تومان، ربع سکه 190 هزار تومان و سکه های گرمی نیز 105 هزار تومان اعلام شده است.

این گزارش حاکی است که در محدود تابلوهایی قیمت خرید سکه طرح قدیم 650 هزار تومان و ربع نیز 185 هزار تومان قید شده است.