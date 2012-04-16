ناپدید شدن مرموز دختر 7 ساله در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، 14 دی ماه سال گذشته مردی با مراجعه به کلانتری 108 نواب به ماموران اعلام کرد که دخترش از چند روز پیش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور هاشمیان ، دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

پدر فقدانی پس از حضور در اداره یازدهم ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود چند روز پیش بود که دختر 7 ساله ام به نام زهرا در ساعت 10 صبح از خانه خارج شد و از آن زمان دیگر بازنگشت.

کارآگاهان اداره یازدهم در ادامه تحقیقات از پدر فقدانی دریافتند، زهرا در زمان خروج از خانه ، علاوه بر روسری سبز رنگ ، لباس قرمز ، شلوار نارنجی و کفش های کتانی قرمز رنگ به تن داشت.

ماموران در ادامه رسیدگی به این پرونده با توجه وضعیت مالی خانواده دختر فقدانی که پدرش کارگر یک شرکت تولیدی است ، احتمال هرگونه آدم ربایی برای اخاذی را کم دانستند. ضمن آنکه ، در طی این مدت نیز هیچ گونه تماس و یا درخواستی با والدین زهرا انجام نگرفته بود .

کارآگاهان بلافاصله به بررسی احتمال هرگونه تصادف منجر به جرح و یا فوت دختری 7 ساله ، با قد تقریبی 120 سانتی متر در سطح بیمارستان های سطح شهر تهران و همچنین پزشکی قانونی پرداخته ، اما به نتیجه مشخصی نرسیدند. در ادامه تحقیقات مشخصات فقدانی به همراه عکس وی در اختیار کلیه مراکز بهزیستی استان قرار داده شد که از این اقدام نیز نتیجه ای حاصل نشد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - بااعلام این خبر با اشاره به پیدا شدن پسر فقدانی به هویت نادر گفت : با توجه به تجربه موفق پلیس و محترم رسانه ها در خصوص چنین پرونده هایی ، دستور انتشار تصویر متعلق به دختر 7 ساله فقدانی به درخواست پلیس و قاضی پرونده صادر شد. به همین خاطر از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی فقدانی شده و اطلاعاتی در خصوص وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055511 در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

