به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه سلمان سیستان و بلوچستان و جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق کشور اظهار داشت: تمام قدرت های جهان گرد هم آمدند تا مانع دسترسی ایران به فناوری هسته ای شوند اما اراده ملت و مجاهدت مردم برای دستیابی به این انر‍ژی و تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه، دشمنان را وادار به تسلیم کرد و باعث شد بدخواهان در مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود آورند.

سردار حسین سلامی گفت: کشوری که همواره عظمت و بزرگی خداوند متعال در قلب مردمش جلوه گر بوده از لطف خداوندی نیز بهره مند شده و به خواست خدا با رسیدن به قله های پیشرفت، دشمنان را ناامید ساخته است.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که پس از 34 سال از گذشت انقلاب شکوهمند اسلامی، قدرت ‌هایی که قادرند برای چندین بار کره زمین را با خاک یکسان کنند در رویارویی با این انقلاب تن به کرنش می ‌دهند.

وی بیان داشت: ایجاد ناامنی در کشور حربه دشمنان برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت ایران در عرصه علم و فناوری و دستیابی به رشد اقتصادی است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان به خوبی می دانند که اگر امنیت در کشور نباشد، رشد و توسعه اتفاق نمی افتد و تولید و اشتغال دچار بحران می شود به همین دلیل با هدف به زیر سلطه درآوردن ایران اسلامی و فروپاشی نظام از هر وسیله ای برای ناامن کردن کشور بهره می گیرند تا از اقتدار و پیشرفت ملت جلوگیری کنند.

وی افزود: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری فرصت مناسبی برای خود اتکایی کامل در عرصه حیات اقتصادی کشور و عدم وابستگی به خارج ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: این استان دیاری مقدس است و سرزمین هنرنمایی پهلوانان نامدار تاریخ اسلام و سرزمین شهیدان شوشتری و محمدزاده و همرزمان شهید بلوچ آنان است.

سردار سلامی با اشاره به ارتقای شاخص های امنیتی در سیستان و بلوچستان گفت: پیوند مردم این استان اعم از قوم بلوچ و فارس با نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مشارکت آنان در ایجاد امنیت باعث شده است که این منطقه به یکی از امن ترین نقاط کشور تبدیل شود.

وی افزود: این استان تکه ‌ای از روح، جان و پیکره هویت ملی ما است و افتخار می ‌کنیم که در لباس فداکاری و جانبازی برای عزت مردم و استقلال کشور در این منطقه خدمت می ‌کنیم.

وی بیان داشت: سپاه، کارآمدترین و برجسته ‌ترین فرماندهان خود را در این استان به کار گمارده و این نشان دهنده توجه دولتمردان به این استان است.

در این مراسم که با حضور نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری و مسئولان استان در ستاد سپاه سلمان سیستان و بلوچستان برگزار شد، سید حسن مرتضوی به عنوان فرمانده جدید سپاه سلمان و جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق کشور معرفی و از زحمات سردار علیرضا عظیمی جاهد فرمانده پیشین سپاه سلمان قدردانی شد.