به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله در آخرین روز سال گذشته با غلبه بر سایپا در سومین و آخرین دیدار مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور قهرمان این رقابتها شد تا پس از 6 دوره حضور متوالی پیکان در مسابقات باشگاههای آسیا که هر بار هم با قهرمانی همراه بود، برای نخستین بار به عنوان نماینده ایران در این رقابتها شرکت کند.
بیست و سومین دوره مسابقات والیبال باشگاههای آسیا دهم تیرماه در شانگهای چین آغاز شده و به مدت هشت روز هم ادامه خواهد داشت. قهرمان این مسابقات همچون سه سال گذشته به عنوان نماینده آسیا در مسابقات باشگاههای جهان شرکت میکند. کاله برای اینکه بتواند به روند خوب ایرانیها در این مسابقات ادامه دهد و از اولین حضور آسیاییاش نمره قبولی بگیرد از اواسط اردیبهشتماه تمرینات خود را آغاز میکند اما همزمانی با اردوهای آماده سازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک باعث شده این تیم ترکیب کامل خود را در اختیار نداشته باشد.
غیبت پنج بازیکن و لغواردوهای برون مرزی
علیرضا نادی (سرعتی زن)، سعید معروف (پاسور)، قرا و محمودی (قطر پاسور) و حمزه زرینی (دریافت کننده) بازیکنان تیم کاله هستند که در فهرست اردونشینان تیم ملی بوده و با این تیم برای شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک (خردادماه - ژاپن) آماده میشوند. در غیاب این بازیکنان، کاله باید تمرینات آماده سازی خود را با ترکیبی ناقص آغاز کند.
از طرفی به خاطر نداشتن ترکیبی که بازیکنان کامل و حداقل اصلی در آن باشند، برنامهریزی برای برپایی اردوی برون مرزی همراه با دیدارهای تدارکاتی منتفی شده است تا نماینده ایران در مسابقات باشگاههای آسیا و انتخابی جهان تنها به اردوهای داخلی بسنده کند.
بهروز عطایی، سرمربی تیم والیبال کاله در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهارداشت: وقتی بازیکنان را کامل در اختیار نداشته باشیم، شکل تمرینات تغییر میکند و بالطبع کار سختتر میشود.
وی در مورد محل برگزاری اردوها و تمرینات تیم کاله نیز گفت: شاید اگر همه بازیکنان را در اردو داشتم به برپایی اردوی برون مرزی فکر کرده و درخواست آن را ارائه میکردم اما وقتی ترکیبی که در اختیار دارم، کامل نیست روی اردوهای داخلی و نهایتا تمرین در تهران و بازی دوستانه با تیمهای نوجوانان و جوانان و شاید هم تیم ملی فکر میکنم.
نامشخص بودن ترکیب کاله در چین
مسابقات انتخابی المپیک 22 خردادماه یعنی بیست روز پیش از آغاز مسابقات باشگاههای آسیا و انتخابی جهان به پایان میرسد با این حال اینکه کاله بتواند بازیکنان ملیپوش خود را دراختیار داشته باشد اصلا مشخص نیست چون در صورت نتیجه گرفتن تیم ملی در رقابتهای ژاپن که دور از ذهن هم نیست اردوها و تمرینات برای کسب آمادگی بیشتر تا پیش از سفر به لندن دنبال خواهد شد و به همین دلیل بازهم کاله نمیتواند روی استفاده از مهرههای ملیپوش خود حساب کند.
نشست هماهنگی با خولیو ولاسکو
راهیابی به المپیک یکی از مهمترین اهداف والیبال ایران است و به همین دلیل حضور پرقدرت در مسابقات انتخابی المپیک پیش رو از اهمیت زیادی برخوردار است و نیازمند استفاده کامل از پتانسیلها برای نتیجه گرفتن از آن است. از طرفی اهمیت مسابقات باشگاههای آسیا را هم به واسطه حفظ استیلای والیبال باشگاهی ایران و انتخاب دوباره نمایندهای از کشورمان برای شرکت در مسابقات باشگاههای جهان کم نیست.
از همین روز یکشنبه گذشته نشستی میان سرمربیان تیم کاله با تیم ملی برگزار شد تا این دو مربی برای همکاری و هماهنگی بیشتری برای شرکت در این دو رویداد داشته باشند.
جذب بازیکن و چینش ترکیب کاله با نظرسرمربی تیم ملی
سرمربی تیم والیبال کاله در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نشست برگزار شده با "خولیو ولاسکو" رضایت بخش بود چون وی همکاری خوبی نشان داد و نسبت به موضوع نه تنها سخت گیری نکرد بلکه منطقی هم برخورد داشت، نتایج حاصل از این نشست را عنوان کرد.
بهروز عطایی گفت که هر 12 بازیکن ترکیب کاله در کنار فهرست بازیکنان تیم ملی، گزینههای ما برای تشکیل ترکیب اعزامی به چین هستند اما اینکه کدام یک از آنها را در اختیار داشته باشم به نظر ولاسکو بستگی دارد.
وی اظهارداشت: من در پست سرعتیزن، دریافت کننده، قطر پاسور و پاسور بازیکن در اردوی تیم ملی دارم اما اینکه سرمربی تیم ملی با حضور همین بازیکنان در تیمم موافقت کند، مشخص نیست چون ظاهرا مسئولان تیم ملی تصمیم دارند پس از مسابقات انتخابی جهان به بازیکنانی که دراین رقابتها بیشتر به کار گرفته شدهاند، استراحت دهند و دیگر نفرات را بازی دهند.
سرمربی تیم والیبال کاله اظهارداشت: من ترجیح میدهم از بازیکنان خودم استفاده کنم اما هریک از بازیکنان که خولیو ولاسکو اجازه حضورشان در ترکیب کاله را داد، میپذیرم. مهم نیست با چه بازیکنی در مسابقات شرکت کنیم، مهم این است که خوب باشیم ضمن اینکه به هر حال فدراسیون و تیمهای باشگاهی باید با یگدیگر تعامل داشته باشند.
جذب بازیکن خارجی براساس ضعفها
سرمربی تیم کاله به پرسش خبرنگار مهر مبنی براینکه "احتمال جذب بازیکن خارجی وجود دارد؟"، پاسخ مثبت داد و گفت: احتمال جذب بازیکن خارجی زیاد است و حتی گزینههایی را هم در نظرداریم اما الان نمیتوانم بگویم در چه پستی بازیکن خارجی جذب میکنم. باید ببینم چه بازیکنانی در اختیارم گذاشته میشوند و ضعفهای تیمم کجاست سپس اقدام کنم.
کنار آمدن با همه مشکلات به شرط المپیکی شدن
همه این برنامهریزیهای مبهم در صورتیکه در کنار تیم کاله باقی خواهد ماند که تیم ملی والیبال از حضور درمسابقات انتخابی المپیک به هدف مهمش دست یابد و مسافر لندن شود که دور از دسترس هم نیست. در غیر این صورت و طبق توافقات صورت گرفته در نشست دو روز پیش، کاله میتواند از هر یک از بازیکنان مورد نظرش برای برگزاری رقابتهای آسیایی استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا با حضور 17 تیم برگزار میشود. تیم کاله در مرحله مقدماتی این رقابتها با نمایندگانی از ازبکستان، قطر و میانمار همگروه است و دیدارهای مقدماتی خود را به ترتیب برابر این تیمها برگزار میکند.
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