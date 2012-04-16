معیاری برای خطای مجاز آزمایشگاههای کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد پوپک روز دوشنبه در نشست خبری پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران که چهارم تا هفتم اردیبهشت ماه امسال در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود، افزود: بیشترین خطای آزمایشگاهی قبل از آنالیز آزمایش رخ می دهد و این مسئله مربوط به خود بیمار است که شرایط را یا نمی داند و یا اینکه رعایت نمی کند.

وی با انتقاد از اینکه در آموزش پزشک عمومی تعریف دوره آزمایشگاه تشخیص پزشکی دیده نشده است، گفت: متاسفانه کسانی جواب آزمایشهای پزشکی را تفسیر می کنند که آموزش علمی این دوره را ندیده اند.

پوپک با تاکید بر اینکه مدعی نیستیم که خطا نمی کنیم، تصریح کرد: نوسان جزئی از کار آزمایشگاه است و این اتفاق در همه جای دنیا نیز رخ می دهد.

رئیس پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران با انتقاد از جمله ای که پشت پاکت جواب آزمایش نوشته شده است، اظهارداشت: پشت این پاکتها نوشته شده که تفسیر آزمایش منحصرا با پزشک معالج است. ولی ما به این جمله اعتقاد نداریم چرا که تمام دنیا به این جمله اعتقاد ندارند. چون یک تیم پزشکی است که در کنار یکدیگر به تفسیر جواب آزمایشها می پردازند.

وی در ادامه به مشکلات آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور اشاره کرد و افزود: به دنبال نوسانات نرخ ارز و همچنین تحریمهایی که متوجه کشورمان شده است، آزمایشگاههای تشخیص طبی به شدت تهدید می شوند اما مفهومش این نیست که به کیفیت آزمایشها لطمه بخورد.

پوپک با عنوان این مطلب که از نظر نیروی متخصص آزمایشگاهی هیچ مشکل و کمبودی در کشور نداریم، گفت: آزمایشگاههای ما نه تنها در منظقه عقب نیستند بلکه خیلی از آزمایشها که در کشورهای منطقه انجام نمی شود، در ایران انجام می شود.

وی با اشاره به عدم همخوانی تعرفه های آزمایشگاهی با هزینه هایی که متوجه این مراکز پزشکی است، افزود: تاخیر بیمه ها و در راس آنها تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات آزمایشگاهها، معضلی است که ادامه فعالیت این مراکز را تهدید می کند. زیرا سازمان تامین اجتماعی چیزی در حدود 9 ماه تاخیر داشته است.