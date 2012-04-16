ارائه روشی برای افزایش مقاومت پیل سوختی در برابر خوردگی

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه عمرانی - مجری طرح پیل های سوختی را از جمله منابع جدید تولید انرژی ذکر کرد و اظهار داشت: پیل های سوختی به علت ویژگیهایی چون بی صدا بودن، تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی به برق بدون تولید آلاینده های هوا و کارآیی مناسب مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه گفت: این طرح با هدف بهبود عملکرد بخشی از این پیل ها که اتصال واحدهای تشکیل دهنده آن را برقرار می سازد، اجرایی شد. این متصل کننده ها به دلیل رطوبت و دمای بالا و همچنین محیط اسیدی به همراه جریان الکتریکی که از آنها عبور می کند، همواره در معرض خوردگی شدید قرار دارند.



عمرانی روش اجرای این پروژه را تخلیه هوای دستگاه پلاسمای کانونی و جایگزینی آن با گاز نیتروژن دانست و یادآور شد: در این تحقیق با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی لایه ای، نیترید تیتانیوم بر روی صفحات فولاد ضد زنگ نشانده شد که توانست ضمن افزایش هدایت الکتریکی، مقاومت آن را در برابر خوردگی افزایش دهد.