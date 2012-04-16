پیشگیری از اعتیاد باید از کودکی آغاز شود/70 درصد معتادان استان البرز شاغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زارع قبل از ظهر دوشنبه در دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی که در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با بیان اینکه پیشگیری اولیه اعتیاد باید از کودکی آغاز شود، اظهار داشت: 70 درصد معتادان استان البرز شاغل هستند.



وی گفت: دشمنان همواره در پی ضربه زدن به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که در طی سال های اخیر اقدام به ساخت مواد مخدر صنعتی کرده اند.

امروزه مواد مخدر در آشیزخانه ها ساخته می شود

جانشین شورای هاهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان البرز افزود: امروزه مسئله، ورود مواد مخدر از مرز نیست بلکه امروزه مواد مخدر در آشپزخانه ها منازل ساخته می شود.

زارع گفت: در موضوع پیشگیری اگر نوجوانان و کودک در برابر حملات دشمنان آماده باشند دیگر آسیبی نخواهند دید.

وی تصریح کرد: کارهای فرهنگی و پیشگیری اولیه از اعتیاد در شورای مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است و تمامی دستگاه های فرهنگی و پیشگیری فعال هستند و کار در حال انجام شدن است.

وی ادامه داد: از زمان استان شدن البرز از سال گذشته یک ردیف برای کارهای فرهنگی و پیشگیری ایجاد و اعتبار این کار چندین برابر شد و توانستیم جذب اعتبارات فرهنگی و پیشگیری داشته باشیم و در اختیار دانشگاه ها و آموزش و پرورش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری اینگونه همایش ها و جلسات پیشگیری بهترین کار است، اضافه کرد: متاسفانه اعتیاد به قشر فقیر و ثروتمند جامعه نفوذ کرده است.

جانشین شورای هاهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان البرز تاکید کرد: در آموزش و اجرای برنامه فرهنگی و پیشگیری از تمام جهات استفاده می کنیم و اعضای کمیته از اساتید دانشگاه ها هستند.

وی با بیان اینکه در زمینه و مسئله اعتیاد اولین اشتباه آخرین اشتباه است، افزود: 70 درصد افراد معتاد شاغل بودن و سپس بیکار شدن و در بحث مذهب نیز افرادی بیشتر آلوده شده اند که کمتر مذهبی بودند.