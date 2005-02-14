حسن خانمحمدي در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" كميته انظباطي فدراسيون فوتبال ازطرفين خواسته تا دركميته حل اختلاف اين فدراسيون كه درروز 28 بهمن جاري برگزارمي شود، حضوربهم رسانند.
گفتني است: حسن خانمحمدي به دليل مصدوميت از ابتداي فصل قادربه همراهي تيم فوتبال پرسپوليس نبود وبراي اينكه اين باشگاه بتواند ازحامد كاويانپوردر ليست خود استفاده نمايد، لازم است تا مصدوميت خانمحمدي براي فدراسيون محرزشود تا امكان جايگزني نام كاويانپوردرليست پرسپوليس به جاي خانمحمدي ممكن شود.
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ازحسن خانمحمدي بازيكن تيم فوتبال پرسوليس تهران و نماينده تام الاختيار اين باشگاه خواست تا براي اداي پاره اي توضيحات در ين كميته حاضر شوند.
به گزارش خبرنگار" مهر" كميته انظباطي فدراسيون فوتبال ازطرفين خواسته تا دركميته حل اختلاف اين فدراسيون كه درروز 28 بهمن جاري برگزارمي شود، حضوربهم رسانند.
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