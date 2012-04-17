استقرار شهرداری در شهر جدید پرند/انتظار شهروندان به سرآمد

سعید صابونی مدیر عامل شهر جدید پرند در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار شهرداری در این شهر خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مهم در سه ماهه اول سال انجام شود.

وی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال جاری، شهر جدید پرند دارای شهرداری می شود، افزود: این استقرار با ایجاد شرایط لازم اتفاق خواهد افتاد و شهردار در ساختمان درنظر گرفته شده که اجاره آن را شرکت عمران تقبل کرده است مستقر می شود.

صابونی در پاسخ به این سئوال که شخص مورد نظر برای شهرداری چه کسی است با بیان اینکه بنده مدیر عامل شهر جدید پرند هستم از شخص مورد نظر به عنوان شهردار، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: حکم انتصاب شخص مورد نظر جهت تصدی پست شهرداری توسط استاندار تهران و به نیابت از شورای شهر صادر می شود.

بر اساس این گزارش، شهر جدید پرند در حال حاضر فاقد شورای اسلامی شهر است و با مدیریت عاملی شرکت عمران اداره می شود و ایجاد شهرداری یکی از خواسته های اصلی و از آرزوهای بحق شهروندان آن بخصوص در فازهای اولیه بوده که بارها از سوی شهروندان و امام جمعه این شهر به صورت کتبی و شفاهی از مسئولان شهرستان و استان تهران خواسته و پیگیری شده است، موضوعی که از ضروریات و واجبات این شهر بوده و بسیاری از مشکلات و معضلات شهروندان این شهر جدید و نوساخت بخصوص در حوزه خدمات شهری و حمل و نقل عمومی را حل خواهد کرد.

حجت الاسلام خدیری امام جمعه پرند با تاکید بر ضرورت استقرار شهرداری جهت ارائه خدمات به شهروندان ادامه داد: شهر پرند نیاز به دستگاهی خدمت رسان دارد که به مردم خدمات بدهد و این مهم با ایجاد شهرداری انجام می شود.

خدیری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: جمیع خدمات شهری، امور مربوط به خیابان ها و معابر، پیاده روها، فضای سبز شهری، برقراری مناسبتها، نظافت و زیبایی شهر و ... از جمله خدماتی است که بوسیله دستگاه خدمت رسان در امور شهری انجام می شود و این نیازها ضرورت ایجاد شهرداری را دوچندان می کند.

امام جمعه پرند با بیان اینکه بیشتر فعالیتها در بحث ساخت و سازهای مسکن و توسعه زیرساختهای شهری توسط شرکت عمران انجام می شود، تاکید کرد: با توجه به مطالبات مردمی و شرایط موجود در فازهای اولیه و تکمیل شده، زمینه واگذاری امور به شهرداری و انجام خدمات شهری وجود دارد و ساخت و سازها و شرکت فعالیت های عمران هم می تواند در جای خود ادامه داشته باشد.

فرماندار رباط کریم هم پیش از این بر ایجاد شهرداری در شهر جدید پرند برای رفع مشکلات عدیده به خصوص در حوزه شهری به عنوان تنها راه حل تاکید کرده بود.

بیژن سلیمان پور با بیان اینکه شهر جدید پرند پتانسیل های لازم برای ایجاد شهرداری را داراست به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سکونت کامل شهروندان در فازهای صفر تا سه این شهر و لزوم تامین امکانات و خدمات شهری برای این بخش از شهر، نشان از آن دارد که پتانسیل لازم برای ایجاد شهرداری وجود داشته که این مهم بزودی محقق می شود.

نمایند مردم رباط کریم در مجلس نیز با تاکید بر ضرورت وجود شهرداری در شهر جدید پرند، ایجاد شهرداری برای این شهر را از اوجب واجبات می داند.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شهر پرند شرایط لازم برای ایجاد شهرداری را داشته و دارد، اظهار داشت: با توجه به اسکان حدود 35 هزار نفر در فازهای اولیه و ساخته شده شهر و نیاز به خدمات شهری در این مناطق، ضرورت ایجاد شهرداری احساس می شود.

وی با بیان اینکه شهروندان مظلوم و نجیب پرند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند خدمات شهری بیشتری هستند، می افزاید: بخش عمده ای از دلایل این مشکلات به مدیریت شهر مربوط می شود، چرا که مدیریت و مسئولان شهر در کمند ساخت مسکن مهر گرفتار شده و فکر می کنند که وظیفه آنها فقط ساخت مسکن بوده و در این بین رسیدگی به مشکلات شهر مغفول مانده است.

نوروزی ادامه داد: این در حالی است که باید به مردم ساکن در فازهای اولیه شهر خدمت رسانی شده و مشکلات موجود آنها حل شود و ادارات خدمت رسانی مانند شهرداری انجام خدمات شهری را بر عهده بگیرند و ساخت مسکن هم در جای خود ادامه داشته باشد.

نماینده رباط کریم در مجلس تاکید کرد: از آنجایی که منطقه پرند یک سرزمین لم یزرع و بیابان بوده و برای ایجاد شهری جدید با جمعیت 700 هزار نفر در نظر گرفته شده و قرار است که پروژه عظیم مسکن مهر هم در آن اجرایی شود، پس دولت باید امکانات بیشتری را در این شهر بسیج کند چرا که ادارات مختلف خدمت رسان، توان رساندن امکانات و تسهیلات در حد مطلوب را ندارند بلکه تا جایی که برای آنها میسر باشد، خدمت رسانی می کنند.

نوروزی بیان کرد: مسئولان، گرفتار مسکن مهر در فازهای بالاتر شده اند در حالی که در فازهای اولیه شهروندان زیادی ساکن و نیازمند امکانات و تسهیلات زندگی هستند و همین امر، ایجاد شهرداری برای دادن خدمات شهری به آنها را واجب می سازد.

بنا بر این گزارش، شهروندان شهر جدید پرند در حالی با مشکلات متعدد این شهر از قبیل حمل و نقل عمومی، کنده کاری معابر و عدم ترمیم آنها، قطعی برق در برخی نقاط شهر، اختلال در گیرنده های تلویزیونی، تلفن همراه و ثابت، نبود اماکن تفریحی و فضای سبز مناسب و ... دست و پنجه نرم می کنند که مسئولان چندان توجهی به آن نداشته و توپ مشکلات و حل آنها را به زمین یکدیگر می اندازند و گاه حل یک مشکل ماه ها به طول انجامیده و همه چیز در حد حرف و وعده و وعید باقی می ماند.

پرواضح است که ترغیب، تشویق و هدایت جمعیت مازاد پایتخت و شهروندان بی خانمان به شهر جدید پرند، تامین امکانات و تسهیلات برای زندگی آرام و بی دغدغه را ضرورت می بخشد و ادامه چنین روندی در شهر و نبود امکانات مناسب درخور زندگی و وجود مشکلات متعدد، مهاجرت بالعکس جمعیت را درپی خواهد داشت و این موضوع را می توان نتیجه بی توجهی به حل مشکلات موجود و ارائه نکردن خدمات مطلوب به شهروندان و هشداری برای سیاست های ساخت و ساز و اسکان شهروندان در این شهر دانست.

امید است با استقرار شهرداری در این شهر و وجود شهرداری لایق و توانمند، مشکلات و معضلات شهروندان بخصوص در حوزه حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، فضای سبز و امکانات تفریحی ، رفاهی و فرهنگی هنری به سرعت و با کمک و مساعدت استانداری، فرمانداری و دولت خدمتگزار و اختصاص اعتبارات لازم به سرعت حل شده و به ایجاد انگیز ماندگاری در شهروندان ، رونق مسکن مهر و .... کمک کند.