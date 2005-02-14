اروپاييها استقلال خود را حفظ كنند // اشياء پرنده در مقابل حضور اقيانوس وار ملت ايران بهره اي نمي برند// نگران قرارداد ترك سل نباشيد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رييس مجلس شوراي اسلامي كه در حاشيه جشنواره توليد ملي - افتخار ملي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در خصوص ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان گفت: از شنيدن اين خبر متاسف شديم و ضمن محكوم كردن اين اقدام اميدواريم اين گونه اقدامات مانعي بر سر راه ملت لبنان كه در سالهاي اخير گامهاي مثبتي را بسوي صلح و ثبات برداشته اند، نباشد.

حداد عادل افزود البته براي تشخيص دادن عامل اين واقع تروريستي، با توجه به سابقه اي كه از اسراييلي ها در اذهان وجود دارد، زودهنگام است اما اسراييلي ها در درجه اول مقصر هستند چرا كه آنان از ناآرامي در كشورهاي ديگر سود مي برند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص اختلاف نظر درباره زمان برگزاري آزمون دستياري تخصصي پزشكي گفت: نظر مجلس و دولت هر 2 اين است كه اين آزمون به بهترين وجهه برگزار شود ولي با توجه به مباحثي كه درباره اين آزمون وجود دارد همين جا از وزير بهداشت و درمان مي خواهم برگزاري آزمون دستياري تخصصي پزشكي را به سال آينده موكول كند تا داوطلبان نيز فرصت بيشتري براي مطالعه داشته باشند.

حداد عادل در خصوص تهديدات اخير اروپا و روند كند مذاكرات هسته اي ايران با سه كشور اروپايي گفت: ما اين تهديدات را ناشي از فشار آمريكا مي دانيم و توصيه ما اين است كه اروپاييها استقلال خود را حفظ كنند.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: البته اين گونه مذاكرات سخت است، اما با هوشياري نمايندگان مذاكره كننده ايراني و منطقي كه رهبر معظم انقلاب در مذاكرات هسته اي بر آن تكيه دارند، اميدواريم بتوانيم ضمن حفظ منافع ملي و جلب اعتماد جهانيان به آنان بفهانيم كه دنبال سلاح اتمي نيستيم.

حداد عادل در پاسخ به سوالي در خصوص آينده قرارداد ترك سل گفت: نبايد نگران قرارداد ترك سل بود، زيرا مجلس با برخورد منطقي و كار كارشناسانه قراردادهاي موجود را بررسي مي كند و تصميمات علمي اتخاذ مي كند كه در آينده نيز مجلس در همين مسير حركت خواهد كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي از پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص تصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي براي معرفي كانديداي واحد اصولگرايان و احتمال كانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري خودداري كرد و گفت: من يكبار به دوستان خبرنگار عرض كرده بودم اجازه بدهيد در حيطه مجلس انجام وظيفه كنم و سووالات آنان در حيطه مجلس باشد، سوالات انتخاباتي را از اعضاي شورا و نامزدها سوال كنيد.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنانش از تشكيل جلسه سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در روز چهارشنبه همين هفته خبر داد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص اشياي پرنده در آسمان ايران گفت: يكي از وظايف شوراي امنيت ملي بررسي چنين مسايلي است و شايد تاكنون بررسي هايي شده باشد، به هر حال ما بايد همه از آسمان و زمين و مرزهاي كشورمان محافظت كنيم.

رييس مجلس تاكيد كرد: هيچ كشور يا فردي با اين نوع كارها نمي تواند به اراده مصمم ملت ايران صدمه اي برساند زيرا تا زماني كه حضور باشكوه و اقيانوس وار مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامي را شاهديم اين اشيا پرنده بهره اي نصيبشان نخواهد شد.