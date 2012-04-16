توان صادراتی کارخانه "سیمان غرب" کرمانشاه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اجرای موفقیت آمیز پارک سلامت و برنامه های هفته سلامت سه شنبه 29 فروردین از ساعت 11 تا 13 ، مراسم تجلیل از برترین های هفته سلامت استان کرمانشاه در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی این شهر برگزار می گردد.

در پایان این نشست به تعداد 11 غرفه به عنوان غرفه برتر در بخش های مختلف تندیس اهدا شده و تندیس یادمان پارک سلامت 1391 به تمامی غرفه ها تقدیم خواهد شد.



تقدیر از فعالان سلامت و پرستاران در هفته سلامت



رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به رشادت ها و ایثارگری های حضرت زینب کبری (س) گفت: لزوم الگوبرداری از ایشان در زمینه صبر و استقامت در بلایا از زحمات شبانه روزی پرستاران تشکر نموده و با توجه به وظیفه سنگین مراقبت از بیمار برای ارائه خدمت احسن به مدد جویان خواستار توجه بیش از پیش کادر پرستاری به حساسیت موضوع شد.

در این مراسم که با حضور گسترده پرستاران همراه بود معیاری و کورش احمدی نیز ضمن تشکر از فعالیت های خالصانه پرستاران، با توجه به جذب نیروهای جدید الاستخدام بر اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری تاکید نمودند.



در ادامه رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری از گسترش روحیه مثبت ایثار و اتحاد در میان پرستاران در جهت ارائه خدمت مطلوب به مددجویان ابراز خوشوقتی نمود.



در این مراسم از کورش احمدی که به عنوان مدیر امور پرستاری برگزیده کشوری از طرف وزارت متبوع انتخاب شده بودند ، تقدیر به عمل آمد.

در پایان با تقدیم لوح از 99 نفر پرستاران نمونه استان و تعداد 26 اداره و سازمان و نیز همکاران به عنوان فعالان عرصه سلامت تقدیر شد.

افزایش توان صادراتی "سیمان غرب" کرمانشاه در سال 90

صادرات شرکت صنایع سیمان غرب در سال 1390 در مقایسه با سال 1389 معادل 62 درصد افزایش داشته است و این شرکت در سال 1390 معادل 37 میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات 661 هزار تن سیمان به خارج از کشور داشته است.

دلیل افزایش حجم صادرات این شرکت استقبال بازرگانان عراقی و انتخاب سیمان غرب با حداقل 30 سال تجربه در تولید سیمان با بالاترین کیفیت نسبت به سایر تولید کنندگان بوده است.

این کارخانه با بهره گیری از منابع غنی مواد اولیه و دانش و تخصص مهندسان و کارکنان با تجربه و ماشین آلات پیشرفته خط تولید و آزمایشگاه های مجهز فیزیک، شیمی، آزمایشگاه تخصصی بتن و با بهره گیری از توان تخصصی کارکنان خود می تواند انواع سیمان های مقاومتی تیپ 425-1 و تیپ 2 را تولید کند که مورد نیاز ساختمان سازی، سد سازی، پل سازی، ساخت سریع سازه های بتنی و مقاوم در محیط هایی با خورندگی بالا است.

در حال حاضر 3 هزار و 700 نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم در کارخانه سیمان غرب کرمانشاهمشغول بکار هستند.