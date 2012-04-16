خطای آزمایشگاههای دولتی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صادقی تبار روز دوشنبه در نشست خبری پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران اظهارداشت: آزمایشگاههای دولتی به واسطه تعرفه ای که دارند، از درآمد کمتری برخوردارند و در نتیجه امکان تجهیز آنها آنطور که در بخش خصوصی شاهد هستیم، وجود ندارد اما این نمی تواند یک قانون باشد چرا که دیدگاه مسئول هر آزمایشگاه متفاوت است.

وی با اشاره به فعالیت حدود 5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور، افزود: متاسفانه از 3 سال قبل محدودیت صدور مجوز برای تاسیس آزمایشگاه برداشته شده که همین مسئله چالشهایی را برای افراد شاغل در این حرفه ایجاد کرده است.

دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در ادامه به برنامه ها و مهمانان کنگره اشاره کرد و گفت: در این کنگره سخنرانانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، ایرلند، لهستان، ترکیه، ژاپن، چین و لبنان حضور دارند.

وی با اشاره به آمادگی بیش از 60 مرکز دانشگاهی برای شرکت در این کنگره، اظهارداشت: نزدیک به 147 شرکت تجهیزات آزمایشگاهی نیز در این کنگره محصولات خود را در معرض دید حاضران قرار خواهند داد.

همچنین دکتر محمدرضا بختیاری دبیر علمی کنگره نیز به نقش مهم آزمایشگاههای تشخیص طبی در تشخیص و درمان بیماریها اشاره کرد و افزود: در این کنگره به آخرین دستاوردها در ارتباط با بیماری سل اشاره می شود.

به گفته وی، موضوع ناباروری در مردان و زنان یکی دیگر از موضوعاتی است که در کنگره به آن پرداخته خواهد شد. زیرا آزمایشگاهها نقش مهمی در تشخیص ناباروری دارند.

بختیاری از دیابت به عنوان یکی دیگر از بیماریهای مورد بحث در این کنگره نام برد و افزود: دیابت یکی از بیماریهای شایع در کشورمان است به طوریکه 20 درصد افراد کشور درگیر این بیماری هستند.

وی با اشاره به ارسال 411 مقاله به کنگره، گفت: 34 مقاله به صورت سخنرانی و 177 مقاله به صورت پوستر در این کنگره پذیرفته شده اند. همچنین 54 سخنرانی نیز توسط اساتید مدعو خواهیم داشت.