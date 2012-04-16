خودکشی پسر 11 ساله به خاطر سخت بودن درسهایش

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیروز مرگ مشکوک پسر 11 ساله ای به ماموران کلانتری شهرک ولیعصر گزارش شد. ماموران پس از حضور در محل با جسد پسر بچه ای روبرو شدند که آثار کبودی بر روی گردنش مشاهده می شد.

والدین پسر 11 ساله در جریان تحقیقات گفتند: امروز خارج از خانه بودیم. وقتی شب بازگشتیم با جسد حلق آویز پسرمان روبرو شدیم . سریع او را پائین کشیدیم اما دیر شده بود.

در ادامه یک نامه در کنار جسد پیدا شد که پسر دانش آموز در آن نوشته بود با توجه به سختی درس هایش و فشار خودکشی کرده است.

با اعلام موضوع به قاضی درودگر ، بازپرس ویژه قتل تهران جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.همچنین تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

