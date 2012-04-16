احمدرضا عامری در گفتگو با مهر در خصوص افزایش هزینه های شرکت های حمل و نقل مسافری، اظهار داشت: افزایش تورم و نوسان قیمت ها تاثیر زیادی بر هزینه تمام شده شرکت ها داشته است، زیرا هم اکنون شرکت ها وسایل مورد نیاز خود را با قیمت های بالاتری نسبت به سال قبل خریداری می کنند.

رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری افزود: در اوایل سال گذشته قیمت لاستیک بیش از 2 برابر شده است، ضمن آنکه قطعات مورد نیاز اتوبوس ها و مینی بوس ها هم در این مدت چندین برابر شدند.

وی با بیان اینکه نرخ کنونی قیمت بلیت نمی تواند هزینه ها را جبران کند، بیان کرد: قیمت سوخت هم پس از هدفمندی یارانه ها از 16 تومان به 150 تومان افزایش یافته است اما همچنان قیمت بلیت ارزان تر از هزینه تمام شده شرکت ها است.

عامری در خصوص افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس در نوروز و برگشت آن به حالت عادی، بیان کرد: بر اساس ابلاغ سازمان راهداری، پس از نوروز 20 درصد افزایش موقت قیمت بلیت ها، به حالت عادی بازگشته است.