دستگیری 96 معتاد در سنندج/ اعتراف سارق به 22 فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج در این رابطه بیان کرد: این طرح پیرو طرح های پاکسازی روزهای گذشته برای جمع آوری افراد معتاد و ولگرد و پاکسازی پارک ها و تفرجگاه ها و دستگیری سارقان، فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی به مرحله اجرا درآمد.

در جریان اجرایی کردن این طرح همچنین هشت دستگاه خودرو و موتور سیکلت به دلیل ایجاد آلودگی صوتی و نداشتن مدارک توقیف شد.

اعتراف سارق دستگیر شده به 22 فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کردستان از دستگیری یک سارق با 22 فقره سرقت در شهرستان سنندج خبر داد.

علی احمدی تبار عنوان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مراجع قضایی سارقی که قبلا توسط یکی از کلانتری های شهرستان سنندج دستگیر شده بود به اداره مبارزه با سرقت این پلیس انتقال داده شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متهم پس از حضور در اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی بود، افزود : پس از اخذ سوابق کیفری متهم مشخص شد که وی دارای چندین فقره سابقه سرقت است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کردستان اظهار داشت: با انجام تحقیقات علمی و همه جانبه در نهایت متهم به 22 فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان سنندج اعتراف کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه با راهنمایی متهم مالباختگان شناسایی و محل های سرقت بازسازی شده است، افزود: متهم در اعترافات خود عنوان کرد که اموال مسروقه را با هم دستی فرد دیگری با هویت معلوم به فروش رسانده است که تلاش برای دستگیری هم دست وی و مالخر اموال مسروقه ادامه دارد.

دستگیری آدم ربا از طریق ارسال پیامک در کردستان

احمدی تبار در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری یک نفر آدم ربا در شهرستان سنندج از طریق ارسال پیامک متهم با گوشی آدم ربا خبر داد.

احمدی تبار در تشریح جزئیات این خبر عنوان کرد: برابر گزارش اداره مبارزه با جرایم جنایی در پی وصول یک فقره پرونده از کلانتری 15 در پی شکایت شخصی به هویت مشخص مبنی براینکه امروز پیامکی توسط فردی به هویت معلوم که از قبل نیز پسرم را تهدید کرده بود و دارای اختلاف می باشد دریافت که در آن از ربوده شدن پسرم خبر داده است ضمن اینکه فرزند 18 ساله اش از یک هفته قبل به قصد حضور در خدمت سربازی از منزل خارج شده است مراتب به قید فوریت در دستور کار ماموران مبارزه با جرایم جنایی این پلیس قرار گرفت .

وی افزود: با انجام تحقیقات صورت گرفته پس از شناسایی یکی از متهمان به هویت معلوم در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی پس از کسب اطلاع از حضور متهم در محل با هماهنگی صورت گرفته با مرجع قضایی در حالیکه درب منزل بسته بود درب مذکور تخریب و شخص ربوده شده که در محل حبس بود و متهم به محض رویت ماموران قصد فرار داشت که دستگیر و به پلیس آگاهی استان انتقال داده شد.