کسب علم و دانش در اسلام جایگاه والایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما گفت: کسب علم و دانش دارای ارزش بسیار بالایی است و دانشجویان از اینکه مشغول چنین کاری هستند باید به خود افتخار کنند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: دانشجویان باید توجه داشته باشند که در کنار کسب علم و دانش، ایمان به خدا را هرگز فراموش نکنند.

علماء تصریح کرد: تزکیه نفس از مواردی است که اسلام به آن تاکید ویژه ای دارد لذا بر جوانان لازم است که همواره به تزکیه نفس خود بپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: همچنین دانشجویان باید قدر دوران جوانی خود را بدانند و از شو، نشاط و هیجان خود به بهترین شکل ممکن و در راه اسلام و کسب علم و دانش استفاده کنند.

درآمد موقوفات کرمانشاه به 7 میلیارد تومان رسید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به تحقق کامل درآمد موقوفات استان در سال 90 گفت: موقوفات استان سال گذشته 70 میلیارد ریال درآمد داشتند که نسبت به برنامه ابلاغی، 75 درصد بیشتر بوده است.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم، محقق شدن 90 درصدی برنامه ابلاغی نذورات امامزادگان را نیز یادآور شد و اظهار داشت: درآمد بقاع متبرکه بالغ بر 10 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن افزایشی 60 درصدی داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با مهم ارزیابی کردن احیای موقوفات گفت: بحث احیا موقوفات از بحثهای مهم و مورد تاکید علما است و براین اساس 40 درصد درآمد موقوفات برای احیا و توسعه آنان هزینه خواهد شد.

وی پنج وقف جدید در استان در سال گذشته را از رویدادهای مبارک دانست و اظهار داشت: در سال گذشته پنج وقف جدید به ارزش پنج هزار میلیون ریال در شهرستانهای پاوه، اسلام آبادغرب و سنقر با هدف ترویج اسلام و قرآن صورت گرفته است.

برنامه ریزی آموزشی در حوزه آموزش عالی مهارتی بر اساس نیازهای کرمانشاه امکان پذیر است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه گفت: برنامه ریزی آموزشی و درسی در حوزه آموزش عالی مهارتی بر اساس نیازهای استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی امکان پذیر است.

بیژن عباسی خزایی گفت: کمیسیون استانی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش عالی مهارتی و علمی کاربردی نیز دارای چارچوب و جایگاه قانونی و مطابق با مفاد نظام مذکور است که به منظور تدوین و بازنگری، بومی سازی و توسعه کمی و کیفی برنامه های درسی و آموزش های عالی مهارتی بر اساس قابلیت ها و نیازهای محلی، منطقه ای و استانی راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: تعیین نیازهای آموزش عالی مهارتی استان، تشکیل کمیته های علمی تخصصی و نظارت بر عملکرد آنها، بررسی ضرورت ایجاد رشته ها، گرایش ها و دوره های آموزشی، بررسی برنامه های آموزشی کوتاه مدت، تک پودمان و بلند مدت پیشنهادی دستگاه های اجرایی و کمیته ها و پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها از وظایف این کمیسیون است.

شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه 591 مصوبه در سال 90 داشت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانهای استان کرمانشاه با برگزاری 76 نشست، 591 مصوبه در سال 90 داشته اند.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: تحول اساسی در روند جایگاه و فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه در سال 90 صورت گرفت و امروز بیشتر مدیران استان برای جایگاه این شورا اهمیت ویژه ای قایل هستند.

وی تاکید کرد: بررسی بعمل آمده نشان می دهد که تعداد موضوعات مطرح شده در شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه 51 موضوع بوده است.

حجت الاسلام آفتابی با اشاره به اولویت بندی موضوعات بیان داشت: موضوع فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ قرآنی، ترویج فرهنگ نماز و مناسبتهای دینی از جمله موضوعاتی بوده است که از سایر موضوعات بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در مجموع در هر سه هفته دو جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شده که این آمار مناسبی است و یقینا در سال 91 بر میزان جلسات و کیفیت مصوبات شورا افزوده خواهد شد.