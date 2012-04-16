به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست پس از برگزاری نشست استانبول در تحلیلی به افزایش قدرت منطقه ای ایران طی سالهای اخیر پرداخته و مذاکرات اخیر با ایران را به عنوان عاملی جهت افزایش این توان در عرصه بین المللی معرفی کرده است.

در این تحلیل با اشاره به شرایط پس از وقوع انقلاب فرانسه که این کشور را به تدریج به یکی از قدرتهای مهم اروپا تبدیل کرد، آمده است: یک فرآیند گفتگوی همه جانبه با ایران، این کشور را به نظام جدید امنیتی در خاورمیانه تبدیل می کند که طی آن ایران باید (در مذاکرات با کشورهای غربی) به عدم حرکت به سوی ساخت تسلیحات هسته ای تعهد دهد.

واشنگتن پست با اشاره اظهارات اخیر "هنری کیسینجر" وزیرخارجه اسبق آمریکا در دانشگاه هاروارد اشاره کرده که طی آن درباره چگونگی مشارکت دادن ایران در خاورمیانه جدید و با ثبات، با کمک گرفتن از الگوی بازسازی ساختارهای نظام سیاسی اروپا در سال 1815 (دوران پس پیروزی انقلاب فرانسه) صحبت کرده بود.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به دیگر تئوریهای کیسینجر نیز اشاره می کند و می نویسد: بازگشت به شیوه نظام قدیم در سالهای 1815 (درتعامل با ایران) غیر ممکن است. اما می توانیم نظام متفاوتی را با تکیه بر پایه های همکاری و مشروعیت نوین فرض کنیم که در آن بهره گیری از رویکرد دیپلماتیک مورد توجه قرار می گیرد.

واشنگتن پست تصریح می کند: کیسینجر نیز در همین راستا یک خواسته اساسی دارد که در تعامل با ایران به عنوان یک کشور و نه یک مسئله خلاصه می شود تا در نهایت طی یک نظام قاعده مند، ایران به یک قدرت ثبات دهنده منطقه ای و نه نقطه ای برای ایجاد تنش تبدیل شود.

در پایان این تحلیل آمده است: گفتگو با ایران در استانبول آغاز شکننده ای محسوب می شود اما همگان باید بر مبنای آنچه کیسینجر گفته، استفاده از رویکرد دیپلماتیک را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.