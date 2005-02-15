آمريكا دچار انحصار گرايي مذهبي است

به گزارش گروه دين و انديشه " مهر" ، دكتر عبدالعزيز ساچدينا روز دوشنبه بيست وششم بهمن ماه در همايش عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر نكوداشت شيخ شهاب الدين سهروردي در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران گفت : دين اصولي به انسان مي دهد كه انسان با پياده كردن آن خود را بهشتي مي داند و ديگران را تكفير مي كند، خود را خوب و ديگران را بد مي پندارد و در كل اين اصول انسان را انحصارگرا مي كند.

وي اظهار داشت: شايد از آمريكا تصور زيبايي در برخي اذهان باشد اما انحصارگرايان ديني در آمريكا هم امروز دچار انحصارگرايي سخت مذهبي هستند و تنها سياست آنها را كنار هم نگاه داشته است كه اين همان پلوراليسم سياسي است.

استاد دانشگاه ويرجينيا، وضعيت اسلام را خصوصا پس از حادثه 11 سپتامبر، وضعيتي دفاعي توصيف كرد و افزود: در اين شرايط بايد از خود دفاع كنيم و چهره اي صلح پسند از اسلام ارائه دهيم.

وي تصريح كرد: اما از طريق راه عرفان ديگر نيازي به توجيه وارائه توضيح در خصوص چهره اسلام وجود ندارد.

دكتر ساچدينا، متافيزيك نور برگرفته از حكمت الاشراق سهروردي را روشي عرفاني نام نهاد و گفت : در اين صورت، كار ما جست وجو در شئون وحدت است.

وي با اشاره به تعريف محمد غزالي در كتاب احياء علوم دين از انسانها اظهار داشت : غزالي انسانها را به سه دسته انسانهايي كه سوال نمي كنند و تنها دين را مي پذيرند، آنهايي كه مي خواهند دليل بدانند و افرادي را كه حقيقت را در تجربه حاصل كرده اند تقسيم مي كند.

استاد اديان شناسي دانشگاه ويرجينيا افزود : تنها حقيقتي كه غير قابل انكار است، حقيقت الوهيت است.

وي گفت : امروز همگان به سمت جهانشمولي پيش مي روند و در حال دستيابي به فرهنگ جهاني هستند، ضمن آن كه اديان نيز امروز در جست وجوي گفتماني هستند كه از طريق آن با ديگر اديان به صحبت بنشينند.

اين استاد دانشگاه سهروردي و اين عربي را دو متفكر بزرگ عرفاني دانست كه در صدد متحد كردن انسانها بوده اند.

وي گفت : شيخ اشراق يا سهروردي در آمريكا به عنوان فيلسوف نور الهي، معرفي مي شود و ابن عربي فيلسوف عشق الهي كه هر دو از راه متافيزيك سعي در اتحاد ميان انسانها و اديان دارند.

استاد دانشگاه ويرجينيا با اشاره به آغاز دوره اي جديد در آمريكا گفت : ما در حال طراحي دوره اي با عنوان معنويت در معماري اسلامي هستيم.

وي افزود : از اين طريق و با استفاده از آنچه از آميزه هاي اين دو انديشمند بزرگ (سهروردي و ابن عربي) به دست آورده ايم قصد داريم شيوه اي طراحي كنيم كه از طريق آن انسان راهي براي بيان احساسات دروني خود با زبان حقيقي بيابد.

ساچدينا تاكيد كرد: ما از آميزه هاي اين دو بزرگوار مدعي هستيم كه انسان مي تواند درون خود را واگذار كند و اين دوره كامپيوتري بر همين مبنا پايه گذاري شده است.

وي با اشاره به سخن دكتر شريعتي كه اصل آزادي، تسليم شدن به خداوند است، اظهار داشت : بنابر اين بايد اذعان داشت كه خداوند خود براي راهنمايي انسان آمده است، و اين همان چيزي است كه امروز در حقوق بشر دنبال آن هستند.