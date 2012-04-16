  1. اقتصاد
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

برای اجلاس بانک جهانی؛

رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن رفت

رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن رفت

رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در راس یک هیئت بلندپایه راهی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد رئیس کل بانک مرکزی در راس یک هیئت بلند‌پایه از مقامات اقتصادی کشور برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر کرد.

نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (World Bank Group)‌ همه ساله در 2 نوبت و با حضور روسای کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار می‌شود.

اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار می شود و هر 3 ‌سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین می‌شود.

در اجلاس بهاره امسال نیز که‌ در روزهای22-20 آوریل 2012 (3-1 اردیبهشت1391) برگزار می شود، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به منظور شرکت در اجلاس یاد شده، عازم واشنگتن شدند.

از مهمترین نشست‌های این اجلاس، می‌توان به میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و روسای کل گروه 24، نشست معاونین گروه 24، اجلاس کمیته پولی و مالی بین المللی (IMFC) و کمیته توسعه (DC) اشاره کرد.

قرار است بهمنی در حاشیه جلسات یاد شده، ملاقات‌هایی با مسئولان ارشد بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف پیرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همکاری‌های بانکی، اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشند.

کد مطلب 1578457

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