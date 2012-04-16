ارتش همگام با سایر اقشار جامعه حافظ ارزشهای انقلاب است

بیژن سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ایام انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی مسیر اصلی خود را که همان دفاع از انقلاب بود را یافت و با حضور در میان ملت و بیعت با امام راحل (ره) نقش اساسی ایفا کرد.

وی با اشاره به بیعت همافران ارتش با امام خمینی (ره) در 19 بهمن 57 اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش سهم بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت است.

این مسئول ادامه داد: پیوستن ارتش به مردم نشان داد که با وجود دشمنی رژیم طاغوت با ارزشهای دینی، اسلام و قرآن در قلب و روح آحاد مردم ایران و ارتشیان قرار دارد.

سلیمانپور افتخار آفرینیهای ارتش، سپاه و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس را مقطعی درخشان و ماندگار در تاریخ ایران اسلامی دانست و افزود: ما هرچه داریم از شهدا داریم و مدیون ایثارگریهای جانبازان و آزادگان هستیم.

فرماندار شهرستان رباط کریم در ادامه بیان کرد: اگر امروز در اوج قله‌های افتخار و عزت قرار داریم، به خاطر فداکاریها و رشادتهای شهدا، جانبازان و آزادگان است.