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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۲۰:۵۱

كنفرانس خبري استقلال براي رفع سوء تفاهمات

باشگاه استقلال تهران براي اينكه در خصوص مسايل مختلف اين تيم و اتفاقات پيش آمده توضيحات قانع كننده اي داشته باشد قصد دارد تا كنفرانس خبري برگزار نمايد.

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از اتفاقاتي كه اززمان انتقال عليرضا نيكبخت واحدي به الوصل و علي سامره به الشعب در باشگاه استقلال به وقوع پيوست ونيز مساله خداحافظي جواد زرينچه از استقلال و مخالفت مديران اين تيم درغياب محمدحسين قريب مديرعامل اين باشگاه به دليل سفرحج، مديران آبي به اين نتيجه رسيدند تا در اولين فرصت نسبت به مسايل مختلف اين باشگاه پاسخگو بوده ودركنفرانسي خبري دراين زمينه با نمايندگان رسانه هاي گروهي گفتگونمايند.
قراراست اين كنفرانس خبري دراين هفته برگزارشود. محل وزمان دقيق اين كنفرانس به زودي ازسوي اين باشگاه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 157847

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