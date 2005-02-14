كنفرانس خبري استقلال براي رفع سوء تفاهمات

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از اتفاقاتي كه اززمان انتقال عليرضا نيكبخت واحدي به الوصل و علي سامره به الشعب در باشگاه استقلال به وقوع پيوست ونيز مساله خداحافظي جواد زرينچه از استقلال و مخالفت مديران اين تيم درغياب محمدحسين قريب مديرعامل اين باشگاه به دليل سفرحج، مديران آبي به اين نتيجه رسيدند تا در اولين فرصت نسبت به مسايل مختلف اين باشگاه پاسخگو بوده ودركنفرانسي خبري دراين زمينه با نمايندگان رسانه هاي گروهي گفتگونمايند.

قراراست اين كنفرانس خبري دراين هفته برگزارشود. محل وزمان دقيق اين كنفرانس به زودي ازسوي اين باشگاه اعلام خواهد شد.

