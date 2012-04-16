مهمترین محورهای همکاری علمی و دانشگاهی ایران و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه چشمانداز همکاریهای ایران و روسیه در افق 1404، در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد و قائم مقام وزیر علوم در این همایش گفت: در این چارچوب، همکاریهای نخبگان علمی و دانشگاهی محور توسعه روابط دو جانبه قرار خواهد گرفت.
ارسلان قربانی به برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه روابط با روسیه اشاره کرد و افزود: همکاری سازمانهای علمی تخصصی ایران و روسیه، گسترش زبان وادبیات فارسی و روسی در مراجع دانشگاهی و تشکیل کمیته مشترک علمی، آموزشی و فناوری مهمترین محورهای توسعه روابط ایران و روسیه است.
در همایش دو روزه چشمانداز همکاریهای ایران و روسیه در افق 1404، شش کمیته با حضور نخبگان علمی و دانشگاهی دو کشور، مسائل مختلف ایران و روسیه را بررسی و تحلیل کردند که در روز اول کمیتههای همکاریهای امنیتی، همکاریهای دفاعی و همکاریهای علمی - دانشگاهی و در روز دوم کمیتههای همکاریهای سیاسی، همکاریهای اقتصادی و همکاریهای فرهنگی، تشکیل میشوند.
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