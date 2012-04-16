ماجدی رئیس دپارتمان فنی و توسعه فدراسیون فوتبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی میرشاد ماجدی را به عنوان رئیس دپارتمان فنی و توسعه این فدراسیون منصوب کرد.

در حکم رئیس فدراسیون فوتبال آمده است: "با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مستندا به بند 10-3 ماده 60 اساسنامه و به پیشنهاد دبیرکل محترم و به موجب این ابلاغ به سمت رئیس دپارتمان فنی و توسعه فدراسیون فوتبال منصوب می‌‍شوید. موفقیت و بهروزی روز افزون‌تان را در انجام وظایف مهمی که برعهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم".

میرشاد ماجدی در سال‌‎های گذشته سمت‌های سرپرست تیم فوتبال جوانان کشورمان و قائم مقام باشگاه پیکان را برعهده داشته است.