حسن کاظمی قمی در حاشیه سفر یک روزه به استان قزوین و شرکت در نشست تخصصی بررسی رونق بازار کسب و کار در اقلیم کردستان عراق که با حضور تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توافق های صورت گرفته با دولت عراق زمینه توسعه روابط اقتصادی و تجاری بیش از پیش فراهم شده است.



وی آینده اقتصادی ایران و عراق را بسیار روشن و امیدوار کننده دانست و تصریح کرد: با همکاری دولتها و مشارکت سرمایه گذاران دو کشور چشم انداز روشنی برای تجارت در منطقه تصور می شود.



کاظمی قمی اظهارداشت: با توافق های انجام شده با دولت عراق مقرر شده است تا مسافران ایرانی و کالاهای صادراتی نیز توسط اتوبوس ها و کامیونهای ایرانی وارد خاک کشور عراق شود تا بخشی از مشکلات حل شود.



سفیر سابق ایران در عراق یادآورشد: این کار مناسبات تجاری را رونق خواهد داد و توافق برای ورود کامیونهای ایرانی به داخل عراق از 17 فروردین ماه امسال آغاز شده و در هفته جاری نیز چهار دستگاه کامیون با کالای ایرانی وارد این کشور می شوند تا طرح اجرایی شود.

فعال شدن ناوگان ترانزیت مشترک



کاظمی قمی تصریح کرد: 13 بازار و هفت گذرگاه رسمی با عراق داریم که فعال شدن ناوگان مشترک ترابری می تواند بسیاری از مشکلات موجود در مرزها در تردد کامیونهای حامل بار را حل کند و با این کار ناوگان عراقی نیز نوسازی و بازسازی خواهد شد و آینده خوبی در انتظار سیستم حمل و نقل کشور عراق است.



وی بیان کرد: توافق دیگر این است که عراق مسیر ترانزیت ایران و سوریه و لبنان شود که این حرکت نیز شروع خوبی برای شکل گیری و توسعه همکاری های منطقه ای خواهد بود.



این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی یادآورشد: بستر مناسبی برای توسعه مناسبات دو کشور در خصوص شبکه ریلی، نفت، محیط زیست، فیبر نوری و انتقال گاز با کشور عراق وجود دارد که این امور در سال جاری از سوی طرفین پیگیری خواهد شد.



لغو روادید ایران وعراق بررسی می شود



دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق یادآورشد: لغو روادید می تواند در توسعه مناسبات و تسریع در امور مبادلات تجاری نقش تعیین کننده ای داشته باشد و این موضوع از سوی مقامات ارشد دو کشور در حال بررسی کارشناسی است.



وی افزود: دولت عراق از محل صدور درآمد دارد و شاید برای لغو آن زیاد تمایلی نداشته باشد اما با نگاهی که در بین مسئولان کشورمان وجود دارد دنبال لغو روادید اتباع دو کشور هستیم تا بخشی از مشکلات توسعه مناسبات حل شود.



راه اندازی دفاتر تجاری در عراق



کاظمی قمی راه اندازی دفاتر تجاری ایران در عراق را مهم ارزیابی کرد و گفت: راه اندازی دفاتر تجاری در استانهای مهم عراق از جمله سلیمانیه، بصره و اربیل، سرمایه گذاری های مشترک، شناسایی شرکای تجاری توانمند و مطمئن عراقی و ثبت شرکت از مهمترین راهکارهای رسیدن به موفقیت در تجارت با کشور عراق است که امیدواریم تجار ایرانی به آن توجه کنند.



این مسئول یادآورشد: استان قزوین ظرفیت های زیادی دارد و به عنوان یک قطب صنعتی است که می تواند در توسعه صادرات غیرنفتی نقش مهمی را ایفا کند و محصولات خود را در سایر مناطق و استانهای عراق عرضه کند.



کاظمی قمی بیان کرد: بازار مصرف در عراق بسیار گسترده و قابل توجه است و قزوین می تواند در صادرات مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده و آهن آلات به این کشور قویتر حاضر شود.



وی قابلیت های صنعتی و تولیدی استان قزوین را برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشور عراق بسیار مناسب و مطلوب دانست و از سرمایه گذاران قزوین خواست حضور در بازار عراق را جدی بگیرند و با همه توان در این عرصه حضور یابند.



کاظمی قمی حل مشکلات بانکی و انتقال ارز را از دیگر مسائل قابل پیگیری در امور دو طرف ذکر کرد.