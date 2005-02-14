تمايل به عدالت بدون رونق اقتصادي تقسيم بالسويه فقر است// اصل مردم سالاري يعني اينكه مردم به كساني كه براي آنها كار مي كنند، راي بدهند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رييس مجلس شوراي اسلامي كه در جشنواره توليد ملي - افتخار ملي سخن مي گفت، اظهار داشت: آهنگ توليد، اميدواركننده، شورآفرين و حركت بخش است و آنچه پشتوانه حقيقي پول و سرمايه در كشور است طلا و جواهرات بانك مركزي نيست، بلكه توليد يك كشور است.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: همه نگاهها، سخنان، گامها و اقدامات بايد در جهت افزايش توليد، تسهيل، توليد و منطقي كردن آن باشد.

وي ادامه داد: متاسفانه به دلايلي گاهي نسبت به توليد كننده، كارآفرينان و كساني كه سرمايه خود را دارند و توليد و كشاورزي و صنعت بكار مي اندازند، بي مهري مي شود.

حداد عادل افزود: بحثي كه همواره مطرح بوده در واقع مقرون كردن رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي است و همه خواهان عدالت اجتماعي هستند.

رييس مجلس خاطرنشان كرد: تمايل به عدالت اجتماعي بدون رونق اقتصادي تقسيم بالسويه فقر است.

حداد عادل با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي بايد عدالت محور باشد، گفت: رهبر معظم انقلاب هم همواره بر رشد عدالت محور تاكيد داشته اند.

رييس مجلس افزود: متاسفانه آنچه در سالهاي اول انقلاب رخ داد، اين بود كه با دولتي كردن امور اقتصادي، انگيزه شخصي، فردي براي توليد از بين رفت و اين همان تقسيم بالسويه فقر شد كه عقب ماندگي هايي را به دنبال داشت.

حداد عادل اضافه كرد: هنر دولت اين نيست كه رقيب سرمايه گذار و توليد كننده باشد بلكه دولت بايد با ايجاد زير ساختارهاي لازم براي توليد، سرمايه گذاري بخش خصوصي و با مبارزه با فساد و تبعيض بتواند با فقر مبارزه كند.

رييس مجلس لازمه مبارزه با فقر را مبارزه با فساد و تبعيض دانست و گفت: بايد زمينه ايجاد فساد و تبعيض بويژه در دستگاههاي دولتي از بين برود تا فقر نيز از بين برود.

نماينده تهران گفت: ما در مجلس هفتم بنا داريم ضمن دوري از جنجال هاي سياسي و حفظ آرامش در كشور و تعامل با دولت بر سخن منطقي خود كه همانا بهبود معيشت مردم است، اصرار ورزيم و طرح تثبيت قيمتها پيام آور شادي براي مردم ايران بود.

وي افزود: برخي اقتصادانان مجلس هفتم به غيرعلمي كار كردن مجلس تاكيد مي كنند و مي گويند تثبيت قيمت دستوري نمي شود، مي پرسيم مگر افزايش قيمت دستوري نبود.

حداد عادل خطاب به افرادي كه ادعا مي كنند اقدام مجلس براي تثبيت قيمت ها را تبليغاتي مي خوانند، گفت: اصل مردم سالاري يعني اينكه مردم به كساني كه براي آنها كار مي كنند راي بدهند.

وي افزود: همه بايد دست به دست هم بدهيم تا فضاي كشور را از انگ زدنها خارج كنيم.

رييس مجلس تاكيد كرد: مجلس و دولت بايد به فكر مردم و در خدمت مردم باشند و براي رفع مشكلات انديشه كنند.

رييس مجلس خاطرنشان كرد: با همت مردم، توليدكنندگان، مجلس و دولت بايد بدنبال رشد عدالت محور باشيم تا ايراني بسازيم شايسته ايرانيان.

اين گزارش مي افزايد: در اين مراسم پس از بيان مواضع ديدگاههاي تعدادي از مديران صنايع و كارخانجات توليدي و در حضور رييس مجلس شوراي اسلامي، به تعدادي از واحدهاي نمونه صنعتي استانها لوح تقدير و تنديس جشنواره توليد ملي - افتخار ملي اهدا شد.