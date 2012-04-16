نمازخانه بوستانهای شمال شرق تهران بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمیان شهردار منطقه 4 با اعلام این مطلب گفت: اهمیت بخشیدن به موضوعات فرهنگی و مذهبی و برپایی نماز جماعت در بوستان ها و معابر یکی از اقداماتی است که در سال 1391 به آنها با جدیت پرداخته خواهد شد.

وی افزود: در نخستین گام از اجرای این طرح، طرح بهسازی و رفع مشکلات عمرانی نمازخانه ها و مساجد واقع در معابر و بوستان ها در برنامه امسال قرار گرفته است.

کریمیان با اشاره به نهادینه کردن امر نماز و نمازخوانی در بین کارکنان و تقویت آن از بطن شهرداری گفت: هم اکنون نماز جماعت در نمازخانه نواحی و سطح معابر و مساجد واقع در تعدادی از بوستان های منتخب اقامه می شود که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز روبرو شده است.

وی با بیان اینکه منطقه 4 پیشتاز در خدمت رسانی به مساجد و نمازگزاران منطقه در سال جاری خواهد بود گفت: یکی از مهمترین اقدامات شهرداری منطقه 4 در سال 91 رسیدگی به وضعیت نمازخانه های ساختمانهای شهرداری و بوستانها و برطرف کردن مشکلات عمرانی آنها خواهد بود که با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه و اعضای ستاد اقامه نماز اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه 4 در ادامه از پخش اذان در بوستانها و ساختمانهای ستادی منطقه خبر داد و گفت: هم اکنون از اکثر ساختمانهای ستادی منطقه بانگ اذان پخش می شود و در این سال تعداد بوستانهایی که بانگ ملکوتی اذان از آنها پخش می شود افزایش خواهد یافت.

وی به نقش روحانیت برای برقراری ارتباط بیشتر با شهروندان اشاره کرد و افزود: روحانیت از ابتدای انقلاب اسلامی نقش بسزایی را عهده دار بوده اند و اعتماد مردم به این قشر بسیار قابل ملاحظه بوده است. از این رو شهرداری تهران نیز با مشارکت روحانیون توانسته در اشاعه مسایل دینی و فرهنگی نقش بسزایی را ایفا کند.

کریمیان ابراز امیدواری کرد در سال جدید با فرهنگ سازی و حضور پر رنگ شهروندان در ادای فریضه نماز در منطقه بتوانیم خادمین بهتری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم و با برنامه ریزیهای مطلوب جوانان و نوجوان بیشتری را جذب این پایگاه های فرهنگی و مذهبی کنیم.