مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها به عنوان مرکز ملی معرفی می شود

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساختار جدید قرار است مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها به عنوان یک مرکز ملی معرفی شود و شرایط تحقق این امر فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: امیدواریم مرکز ملی اندازه شناسی اوزان و مقیاسها بتواند به نحو شایسته ای در خدمت تولید کشور باشد و به وظایف خود به بهترین شکل عمل کند.

برزگری گفت: اندازه شناسی در بسیاری از علوم مختلف از جمله پزشکی کاربرد دارد که این امر، اهمیت فعالیتهای مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: طی مراسمی با حضور مسئولان و افراد ذیربط از جمله اعضای مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها از خدمات ارزنده عباس اخوان در طول مدت مدیریت وی در این مرکز قدردانی شده است.

وی افزود: مراسم تودیع عباس اخوان مدیرکل اسبق و معارفه عادل بنایی سرپرست مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها در سازمان ملی استاندارد با حضور مسئولان و افراد ذیربط و رئیس پ‍ژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده است.