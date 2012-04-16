فرهود ملک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 140 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان بوشهر زیر کشت گندم و جو رفته است که پیش بینی می‌کنیم امسال بیش از 78 هزار تن محصول از این زمین‌ها برداشت شود.

وی با بیان اینکه امسال بیش از 122 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت گندم رفته، ادامه داد: پیش بینی می‌شود 65 هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین 18 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر امسال زیر کشت جو رفته است که پیش‌بینی می‌کنیم 9 هزار هکتار آن قابل برداشت باشد و 13 هزار تن جو از این اراضی برداشت شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، نیروی انتظامی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و ستاد استان برای رفع مشکلات برداشت گندم صورت پذیرفته و جای نگرانی نیست.

ملک‌زاده با اشاره به آغاز برداشت گندم از نیمه دوم فروردین ماه در استان بوشهر بیان داشت: 19 دستگاه کمباین بومی و 191 کمباین مهاجر برای برداشت گندم به استان اعزام شده‌اند.

برداشت گندم هر ساله از نیمه دوم فروردین ماه در استان بوشهر آغاز می‌شود که تا نیمه خردادماه ادامه خواهد داشت.