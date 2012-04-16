کارگروه تخصصی برای حمایت از تولید داخلی در بوئین زهرا تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز دوشنبه در شورای اداری آبگرم با یادآوری اینکه سال 90 سال پر تلاطم وآزمون های مختلف برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران بود، گفت: به برکت خون شهدا و منویات امام راحل و مقام معظم رهبری در سال گذشته موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف ممکن شد و نظام با سربلندی و سرافرازی پیشرفتهای خوبی را تجربه کرد و مردم نیز در همه آزمونها با هوشیاری و بصیرت درخشیدند و دشمنان را برای نا امید کردند.



فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: در سال گذشته موفقیت های کم نظیری برای شهرستان بوئین زهرا رقم خورد و امسال نیز

تلاش می کنیم تا این موضوع با جدیت دنبال شود.



وی با اشاره به سیاست دولت نهم و دهم در توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بیان کرد: در راستای توزیع عادلانه امکانات در همه مناطق در سال 90 پروژه های بسیار خوبی در بخش آبگرم اجرا شد.



این مسئول آغاز عملیات گازرسانی به 13 روستای بخش آبگرم، احداث و بهسازی راههای روستایی، احداث پروژه های شهرسازی، بهره برداری از چندین پروژه بخش کشاورزی و آبرسانی و اجرای طرح های هادی در روستاها را از جمله پروژه های سال گذشته در بخش آبگرم اعلام کرد و گفت: در هر سال اعتبارات تزریق می شود که از جمله بودجه های ملی، استانی، شهرستانی، مازاد و بودجه حوادث است واین اعتبارات بر اساس اولویت ها در همه بخشها توزیع و هزینه می شود.



طاهرخانی خواستار تسریع در تکمیل پروژه های فاضلاب شهر آبگرم شد و افزود: امیدوارم که زیرساختهای لازم برای

جذب گردشگر در این شهر با توجه به ظرفیت های آن فراهم شود و همچنین پروژه های مسکن مهر آبگرم در آینده بسیار نزدیک عملیاتی و اجرایی شود و یکی از افتخارات دولت نهم و دهم با اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان نیز محقق شود.



وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی اظهارداشت:

همت، تلاش و سیاست همه مدیران و مسئولان شهرستان این است که شعار امسال را در همه فعالیت ها محور قرار دهند و در

همین راستا برای عملیاتی کردن شعار امسال 10 کمیسیون تخصصی تشکیل شده تا امور را به طور ویژه مورد پیگیری

و رصد قرار دهد.



این مسئول افزود: سیاست و راهبرد اصلی حمایت از بخش تولید در عرصه صنعت و بخش کشاورزی است و با توجه به

ظرفیت های بخش آبگرم در بخش کشاورزی این بخش می تواند نقش موثری را در این زمینه ایفا کند زیرا در بخش

کشاورزی شهرستان بوئین زهرا با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست جمهوری می تواند

منشاء تحولات زیادی در منطقه شود.