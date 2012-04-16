سلام نظامی جنایتکار نروژی/ گناهکار نیستم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برویک صبح امروز دوشنبه در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و در مقابل بازماندگان قربانیانش، با رد اتهامات وارده اظهار بیگناهی کرد.

وی در این جلسه از دادگاه با ژست نازی های آلمانی در برابر قاضی سلام نظامی داد و بر روی صندلی متهم نشست و در حالی که بازماندگان قربانیانش در حال اشک ریختن در دادگاه بودند با نهایت سنگ دلی مشغول گوش دادن به جزئیات کشتار خود در اردوگاه تابستانی در جزیره اتویا شد.

برویک در بیانیه اینترنتی و 1500 صفحه ای که اندکی قبل از جنایات خود منتشر کرده بود، این ژست را مختص اعضای سازمان "شوالیه های تمپلار" معرفی کرده بود. سازمانی که وی مدعی بود خودش یکی از اعضای آن است ولی بعداً مشخص شد که چنین سازمانی وجود خارجی ندارد.

دادستان دادگاه حدود یک ساعت به قرائت اتهامات وارده علیه وی پرداخت و اسامی 77 قربانی و چگونگی کشته شدن آنها را با جزئیات شرح داد.

وی در دفاعیات خود گفت : من این اقدامات را تایید می کنم، اما مرتکب جنایتی نشده ام چون از خود دفاع کرده ام.

این تروریست افراطی اقدامات خود را "بیرحمانه ولی ضروری" خواند و افزود که این اقدامات به قصد دفاع از خود در برابر افرادی بوده است که وی آنها را "خائنان کشور و کسانی که راه را برای مهاجرت مسلمانان به نروژ باز کرده اند" توصیف کرد.

برویک همچنین مشروعیت و صلاحیت دادگاه برای قضاوت را زیر سئوال برد و اعلام کرد که این دادگاه نروژی برآمده از سیستمی است که وی به آن معترض است.

این دادگاه که احتمال می‌رود به مدت 10 هفته به طول انجامد در ابتدا بر روی موضوع سلامت عقلی این تروریست متمرکز می‌شود و اینکه آیا وی باید روانه زندان شود یا بیمارستان روانی.

قبلاً گروهی از پزشکان با معاینه این فرد، در گزارشی او را روانپریش خوانده و اعلام کرده بودند که به اسکیزوفرنی پارانوئید مبتلاست.

در گزارش گروه اول پزشکان اینگونه آمده بود که برویک هنگام ارتکاب حملات مسلحانه سال گذشته‌، در شرایط بحرانی روانی قرار داشته است.

بسیاری از خویشان و بازماندگان قربانیان این حملات بر این باورند که عامل این کشتارها هرگز جنون نداشته و کاملاً عاقل است.