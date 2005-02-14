جوانان و شوريدگي در ماه محرم

براساس نتايج به دست آمده از نظرسنجي هايي كه از سوي سازمان ملي جوانان انجام شده 87 در صد از جوانان ما معتقد به مباني ديني هستند و خود را عاشق اهل بيت مي دانند . فقط كافي است خانواده ها و مردم و مسوولان آنها را باور كنند و با برخورد صحيح جوانان را در مسير درست هدايت نمايند .

همچنين آمارهاي رسمي به اين موضوع اشاره دارد كه ايام مذهبي چون ماه مبارك رمضان و محرم نقش بسزايي در كنترل و هدايت رفتارهاي انساني به خصوص در قشر جوان دارد، به گونه اي كه آمارها نشان مي دهد ميزان وقوع جرم و جنايت درماه محرم در حدود 50 درصد كاهش مي يابد و جوانان سعي مي كنند در اين ايام تا حد امكان از اعمال خلاف خودداري كنند.

آمارها حاكي از آن است كه در سال 81 در حدود 35 درصد پرونده ها و در سال گذشته در حدود 40 درصد جرايم جوانان در ايام محرم كاهش يافته و اين امر ناشي از تاثير گذاري معنوي اين ايام بر روي جوانان است.

تحقيقات سازمان ملي جوانان نيز نشان مي دهد كه بيش از 80 درصد جوانان علاقه مند به شركت در هياتهاي مذهبي به خصوص در ايام محرم هستند كه اين علاقه مندي به طور حتم درباورهاي مذهبي ريشه دارد .

در ايام محرم مساجد،حسينيه ها، تكيه ها رونق تاره اي مي گيرند و جوانان پر انرژي همپاي موسفيدان محل در اين آيين چند هزار ساله شركت مي كنند و اين ايام را فرصت مناسبي براي تزكيه روح و نفس خود مي دانند.

به طور حتم حضور جوانان در كنار يكديگر و در يك مكان مذهبي به خصوص در ايام محرم در وضعيت روحي و رواني آنان تاثير گذار خواهد بود و حتي در برخي مواقع باعث تغييرات اساسي در نگرش و نوع رفتار آنان به زندگي مي شود.

يك جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص تاثير گذاري ايام محرم بر رفتار جوانان مي گويد : قرار گرفتن انسان در زمان معنوي همچون محرم باعث مي شود تا از پديده هايي كه مغايريت با ارزشهاي والاي او دارد دوري مي كند و اين نوع رفتار ناشي از سرشت دروني و همچنين اعتقادات ديني و مذهبي است كه در اين ايام تقويت مي شود .

غلامرضا عليزاده مي گويد : در ايام محرم مردم تحت الشعاع محرم قرار مي گيرند و همين امر عاملي مي شود تا با آگاهي و شناخت تصميم به يك بازنگري در وجود خود كنند .

وي مي افزايد : فضاي محرم زمان مناسبي را فراهم مي كند تا انسان و به خصوص جوانان تا حد امكان از گناه و اعمال خلاف دور شوند و خود را پروردگار خود نزديك تر كنند .

وي تصريح مي كند : والدين بايد كودكان را با مسائل ديني و اعتقادي آشنا كنند تا در دوران نوجواني و جواني بدون اجبار و درخواست آنان در اين مراسم شركت كنند.

داديار سابق مجتمع قضايي اطفال و دادرس محاكم عمومي تهران نيز در اين باره مي گويد : نرخ وقوع جرايم و بزه هاي اجتماعي در دو ايام ماه مبارك رمضان و ماه محرم تا حد بسياري كاهش پيدا مي كند و اكثر جوانان به دليل اعتقادات مذهبي تمايلي براي بروز رفتارهاي ناشايست و خلاف عرف جامعه در اين ماه ندارند .

مسعود عالي پور مي افزايد : به طور حتم ايام محرم در نوع رفتار و نگرش جوانان تا حد بسياري تاثير مي گذارد به نحوي كه اين امر را مي توان با توجه به كاهش پرونده ها در محاكم شاهد بود .

وي مي گويد : در ايام محرم تمام فكر و ذهن قشر جوان به مسائل معنوي معطوف مي شود و همين امر عاملي مي شود تا اين قشر از مسائل حاشيه اي كه منجر به روي آوردن آنان به اعمال خلاف مي شود دوري كنند.

وي در ادامه مي گويد : والدين در افزايش گرايش و تمايل جوانان براي شركت در مراسم مذهبي نقش موثري دارند و بايد تا حد امكان آنان را به سوي اين برنامه ها سوق دهند .

وي مي گويد : با توجه به اينكه بررسي ها نشان مي دهدكه درصدي از والدين جواناني كه به اعمال خلاف روي مي آورند چندان به مسائل اعتقادي پايبند نيستند ،بنابراين به طور حتم دوري از مسائل ديني و اعتقادي مي تواند جوانان را به سمت ارتكاب اعمال خلاف سوق دهد .

عالي پور تصريح مي كند : تحقيقات نشان مي دهد نوجواناني كه والدين آنان از اعتقادات مذهبي محكم تري برخوردار هستند در ايام مذهبي كمتر مرتكب اعمال خلاف مي شوند بنابراين والدين بايد به اين امر توجه ويژه اي داشته باشند.