روستای زیارت گرگان گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی گازرسانی این روستا افزود: برابر پیگیری های انجام شده از سوی نمایندگان مجلس و مسئولین اعتبارات فاز اول گاز رسانی به روستای زیارت تأمین شده است.



وی اضافه کرد: گاز رسانی به منطقه ییلاقی و گردشگری زیارت در سه فاز اجرائیات انجام خواهد شد که شامل خط تغذیه، شبکه داخل روستا و ایجاد ظرفیت فشار بالای 20 هزار است.

گرزین افزود: در این رابطه اعتبار تقریبی حدود دو میلیارد تومان منظور شده که با هماهنگی بین دستگاهی و پاسخ به استعلامات انجام شده است.



فرماندار گرگان گفت: روستای زیارت تنها روستایی در عمق جنگل و کوهپایه بوده که به دلیل عوارض طبیعی تاکنون عملیات گاز رسانی صورت نگرفته است.

