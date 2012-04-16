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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

گرزین:

روستای زیارت گرگان گازرسانی می شود

روستای زیارت گرگان گازرسانی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: گازرسانی به روستای دارای بافت با ارزش زیارت در سه ماه اول سالجاری آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی گازرسانی این روستا افزود: برابر پیگیری های انجام شده از سوی نمایندگان مجلس و مسئولین اعتبارات فاز اول گاز رسانی به روستای زیارت تأمین شده است.
 
وی اضافه کرد: گاز رسانی به منطقه ییلاقی و گردشگری زیارت در سه فاز اجرائیات انجام خواهد شد که شامل خط تغذیه، شبکه داخل روستا و ایجاد ظرفیت فشار بالای 20 هزار است.

گرزین افزود: در این رابطه اعتبار تقریبی حدود دو میلیارد تومان منظور شده که با هماهنگی بین دستگاهی و پاسخ به استعلامات انجام شده است.
 
فرماندار گرگان گفت: روستای زیارت تنها روستایی در عمق جنگل و کوهپایه بوده که به دلیل عوارض طبیعی تاکنون عملیات گاز رسانی صورت نگرفته است.
 

کد مطلب 1578601

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