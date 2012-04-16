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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

مبین خبر داد:

مشاغل مزاحم شهری در ارومیه ساماندهی می شوند

مشاغل مزاحم شهری در ارومیه ساماندهی می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه از ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لطیفه مبین بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: برای رفع مشکلات خدمات رفاهی شهروندان و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری غرفه های عرضه میوه و تره بار به افراد واجد شرایط تحویل می شود.

وی با بیان اینکه معابر عمومی برای رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان شهری در سالجاری برنامه ریزی شده است اظهار داشت: در این راستا غرفه های سازمان پایانه های مسافربری و سازمان میوه و تره بار و غیره به صورت مناقصه و یا مزایده واگذار می شود.

بازارچه عرضه میوه و تره بار مدرن در سطح ارومیه ایجاد می شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این نشست از ایجاد بازارچه عرضه میوه و تره بار مدرن در ارومیه خبر داد و اظهار داشت: این غرفه ها برای رفع بار ترافیکی و تسریع در عبور و مرور و حمل و نقل شهری و تسریع در دسترس شهروندان به میوه ها و سبزیجات تازه احداث می شود.

محمد حضرت پور افزود: شهرداری در خصوص قیمت عرضه میوه جات در سطح شهر از طریق سازمان میادین میوه و تره بار برای هماهنگی با اداره بازرگانی و اتحادیه قیمت گذاری بازار در سالجاری برنامه ریزی اساسی دارند.

وی از ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در ورودیهای شهر ارومیه خبر داد و گفت: همچنین وانت بارهایی که در سطح شهر میوه عرضه می کنند به همراه کارگران توزیع میوه در میادین برای ایجاد نظم برنامه ریزی لازم در سالجاری ساماندهی و سرشماری می شوند.

در ادامه این نشست مشارکت در اجرای برنامه روز ارتش و فضا سازی شهری (29 فروردین) و آماده سازی محل رژه ارتش، برنامه ریزی برای اجرای همایش دوچرخه سواری در دهکده ساحلی چی چست وگرامیداشت ایام فاطمیه و فضا سازی در سطح شهر از اهم برنامه های کمیسیون فرهنگی شورا عنوان شد.

کد مطلب 1578622

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