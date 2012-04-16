مشاغل مزاحم شهری در ارومیه ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، لطیفه مبین بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: برای رفع مشکلات خدمات رفاهی شهروندان و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری غرفه های عرضه میوه و تره بار به افراد واجد شرایط تحویل می شود.

وی با بیان اینکه معابر عمومی برای رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان شهری در سالجاری برنامه ریزی شده است اظهار داشت: در این راستا غرفه های سازمان پایانه های مسافربری و سازمان میوه و تره بار و غیره به صورت مناقصه و یا مزایده واگذار می شود.

بازارچه عرضه میوه و تره بار مدرن در سطح ارومیه ایجاد می شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این نشست از ایجاد بازارچه عرضه میوه و تره بار مدرن در ارومیه خبر داد و اظهار داشت: این غرفه ها برای رفع بار ترافیکی و تسریع در عبور و مرور و حمل و نقل شهری و تسریع در دسترس شهروندان به میوه ها و سبزیجات تازه احداث می شود.

محمد حضرت پور افزود: شهرداری در خصوص قیمت عرضه میوه جات در سطح شهر از طریق سازمان میادین میوه و تره بار برای هماهنگی با اداره بازرگانی و اتحادیه قیمت گذاری بازار در سالجاری برنامه ریزی اساسی دارند.

وی از ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در ورودیهای شهر ارومیه خبر داد و گفت: همچنین وانت بارهایی که در سطح شهر میوه عرضه می کنند به همراه کارگران توزیع میوه در میادین برای ایجاد نظم برنامه ریزی لازم در سالجاری ساماندهی و سرشماری می شوند.

در ادامه این نشست مشارکت در اجرای برنامه روز ارتش و فضا سازی شهری (29 فروردین) و آماده سازی محل رژه ارتش، برنامه ریزی برای اجرای همایش دوچرخه سواری در دهکده ساحلی چی چست وگرامیداشت ایام فاطمیه و فضا سازی در سطح شهر از اهم برنامه های کمیسیون فرهنگی شورا عنوان شد.